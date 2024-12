Muore Gian Paolo Dara, dai video alla Tv il territorio perde una voce importante

Lutto nel mondo della comunicazione del territorio empolese. È morto oggi dopo una lunga malattia Gian Paolo Dara, operatore e creator digitale. Dopo aver iniziato a lavorare con suo padre in azienda, era diventato il 'mago Hogan', una passione che non ha mai abbandonato del tutto, per poi dedicarsi alla creazione di video in diversi settori. Era stato il fondatore di 'Smart TV', un interessante progetto di Tv digitale locale che ha coinvolto amici, giornalisti e politici per fare informazione sul territorio. Un progetto in cui ha creduto molto, ma che ha dovuto abbandonare a causa della malattia. Negli ultimi anni ha lavorato per un importante cooperativa del territorio nell'area della comunicazione.

Recentemente aveva anche realizzato con l'illustratore Damiano Lelli la raccolta di racconti per bambini 'Le avventure di Victor il topolino' per Federighi Editori.

Lascia la sorella, la moglie e una figlia. Il territorio perde un amico, un grande professionista e una voce importante che ha raccontato e fatto raccontare Empoli sotto vari punti di vista. Fino alla fine, nonostante la malattia, ha continuato a lavorare e mettersi a disposizione, sempre con il sorriso.

Il corpo è esposto alla sala del commiato dell'ospedale di Empoli fino a domani alle ore 09:30, i funerali si terranno alla Collegiata di Empoli alle ore 10 di domani, sabato 14 dicembre.

La redazione di gonews.it si stringe intorno alla famiglia e fa le condoglianze per la perdita.

