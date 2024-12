Scoperto furbetto del Reddito di Cittadinanza, recuperati 27mila euro

I finanzieri del Comando Provinciale di Firenze hanno scoperto una frode al reddito di cittadinanza compiuta da una donna residente in un campo nomadi. La donna ha percepito il sussidio dal 2019 al 2023 dichiarando falsamente la propria situazione patrimoniale e omettendo di segnalare polizze vita per quasi 50.000 euro, incompatibili con i requisiti ISEE.

Deferita all’Autorità Giudiziaria per falsità nelle dichiarazioni, è stata segnalata all’INPS per la revoca del beneficio. Durante le indagini, sono stati scoperti conti correnti con somme rilevanti, portando al sequestro preventivo di 27.000 euro, recuperando così quanto percepito indebitamente. Il procedimento è ancora in fase preliminare e l’accusa sarà valutata nel processo. La Guardia di Finanza conferma il proprio impegno nella lotta contro le frodi ai danni dello Stato.

