Serata di gala degli Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli: il Premio 'Vivi la vita con coraggio' ai medici e sanitari del Meyer di Firenze

Si è svolta con grande partecipazione e successo la serata di gala degli Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli, che ha visto oltre duecento ospiti riuniti nella splendida cornice del Ristorante Golf Club Bellosguardo di Vinci per celebrare il coraggio, l’altruismo e la dedizione.

Nel cuore della serata, si è svolta la cerimonia di consegna del prestigioso Premio "Vivi la vita con coraggio 2024", assegnato quest’anno ai medici e al personale sanitario dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. A ritirare il prestigioso riconoscimento il Dott. Massimo Resti, Direttore del Dipartimento delle Specialità di Pediatria Medica, il Dott. Iacopo Sardi, esperto in Neuro-oncologia insieme al direttore generale dottor Paolo Marchese Morello.

Medici e sanitari del Meyer sono stati premiati per il loro straordinario impegno nel trattamento e nella cura dei bambini, portando avanti una missione di grande valore umano e professionale. Un riconoscimento che sottolinea l’importanza del coraggio quotidiano nel campo della salute e della medicina.

L’incontro ha offerto anche un momento di profondo confronto sul tema del “coraggio”, affrontato da due ospiti d’eccezione: Walter Veltroni, politico, scrittore, regista e giornalista e Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte. Entrambi, “stuzzicati” dall’ottimo Alberto Mattei che ha fatto da moderatore-intervistatore, hanno esplorato il “coraggio”, prima dal punto di vista personale, raccontando le loro esperienze e poi in una riflessione più ampia, sul piano sociale e culturale, con Veltroni che ha portato la prospettiva laica e Padre Bernardo quella religiosa. Un dialogo che ha arricchito – ma anche divertito, grazie agli aneddoti che hanno saputo dispensare i due protagonisti - il pubblico e offerto spunti di riflessione sul significato del “coraggio” nella vita di tutti i giorni.

Durante la serata, sono stati inoltre presentati alcuni atleti olimpionici del Gruppo Sportivo delle Fiamme Rosse, che hanno condiviso il loro percorso, dimostrando come il coraggio sia un valore che si estende anche al mondo dello sport. Tra loro Antonio Baldacci, Giuseppe Carando, Stefano Lari, Massimo Marconcini e Giorgia Pelacchi.

L’evento – presentato con maestria e professionalità da Alessio Spinelli, vicepresidente dell’Associazione amici dei vigili del fuoco di Empoli, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui personalità del mondo della

sanità, dell’imprenditoria e delle istituzioni, oltre a molti rappresentanti dei Vigili del Fuoco. Un’occasione di incontro che ha contribuito a rafforzare il legame tra i cittadini e le istituzioni, in un contesto di grande solidarietà e scambio.

La serata è stata anche l’opportunità per ringraziare i partner e gli sponsor che sostengono l’Associazione, tra cui Conad, Conceria Sciarada, Metal Plus, SE.AL. e SE.SA., i quali hanno reso possibile la realizzazione di un evento di tale portata. A chiusura dell’incontro, i partecipanti hanno brindato insieme per un augurio di speranza e prosperità per il futuro.

Il Premio “Vivi la vita con coraggio” è un riconoscimento che dal 2004 celebra chi, con azioni concrete, dimostra di vivere la propria vita con coraggio e dedizione. Tra i premiati nelle passate edizioni, illustri nomi come la Senatrice Liliana Segre, la Fondazione Tommasino Bacciotti, il cantante Andrea Bocelli, il giornalista Iacopo Cecconi e molti altri.

Il Presidente Gioacchino Giomi, insieme ai Vicepresidenti Paolo Marchese Morello e Alessio Spinelli, al Segretario Generale Sergio Baviello e a tutto il Consiglio Direttivo, hanno espresso il loro orgoglio per l’esito dell’evento, sottolineando l’importanza di questo premio per valorizzare i valori di coraggio, solidarietà e comunità.

La serata si è conclusa, augurandoci di rivederci alla prossima edizione con un brindisi e con il tradizionale scambio di auguri per le prossime feste.

