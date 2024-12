Arrestato per rapina ad un'anziana a Firenze, ora è indagato per almeno altri tre scippi

Nuove accuse per l'uomo arrestato dalla polizia a Firenze la scorsa settimana, dopo aver rapinato un'anziana fuori da un supermercato all'Isolotto. Era il pomeriggio del 5 dicembre quando l'uomo, un 52enne fiorentino, è stato fermato con l'accusa di aver strappato violentemente la borsa alla vittima dopo essersi avvicinato a bordo di uno scooter rubato. Immediatamente bloccato, la refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Anche dopo l'arresto gli investigatori hanno proseguito con le indagini su altri episodi simili avvenuti in città dallo scorso giugno, per i quali sono state passate al setaccio per mesi le immagini della videosorveglianza cittadina ed effettuati una serie di accertamenti.

Sulla base dei riscontri sarebbero quindi emerse nuove accuse, proprio a carico del 52enne. Ora infatti è indagato per almeno altri 3 furti con strappo: quello di una borsa con denaro contante e cellulare subito da una donna di 79 anni lo scorso giugno, di un borsello portato via ad un uomo di 83 a Campi Bisenzio a fine maggio e di un colpo simile avvenuto i primi di novembre nei confronti di una turista francese di 64 anni, derubata e fatta cadere a terra con conseguenti 30 giorni di prognosi, per i quali è scattata anche una denuncia per lesioni. Come spiegato dalla questura di Firenze in quest'ultimo caso, a distanza di qualche giorno, la signora francese rimasta vittima della rapina in Borgo San Frediano ha voluto ringraziare la polizia di Stato con una pergamena piena di parole di stima e gratitudine alla squadra mobile.

Sulla base di quanto riscontrato dalle indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha chiesto e ottenuto dal Gip un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per lo stesso indagato.

