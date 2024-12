Peccianti (FdI) replica al sindaco Mantellassi: "Pd artefice del sistematico smantellamento della Municipale"

Francesca Peccianti, coordinatrice di Fratelli d’Italia Empoli e consigliera comunale di FDI insieme a Cosimo Carriero e Danilo Di Stefano, risponde alle dichiarazioni del sindaco Mantellassi che, nei giorni scorsi, lamentava l’impossibilità di assumere agenti di polizia municipale a causa della volontà del governo Meloni di porre un blocco alle assunzioni per il 2025 imponendo un tetto pari al 75% delle cessazioni.

"Ebbene – inizia la coordinatrice di Fratelli d’Italia Empoli – preliminarmente mi corre l’obbligo di far presente al sindaco Mantellassi che il governo Meloni, proprio qualche giorno fa, ha sbloccato il turn over per le assunzioni negli enti locali, permettendo a comuni e province di continuare ad assumere rimpiazzando al 100% il personale andato in pensione o cessato, annullando una misura del disegno di legge di bilancio che limitava le capacità assunzionali degli enti con più di 20 dipendenti al 75% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente".

Proseguendo, Francesca Peccianti ricorda al sindaco Mantellassi che "se c’è un responsabile politico delle mancate assunzioni di agenti della polizia municipale, o, per meglio dire, del sistematico smantellamento della polizia municipale, va individuato nei sindaci del PD dei comuni del circondario: dal 2008, infatti, quando gli agenti della polizia municipale degli undici comandi comunali erano 120, scesero a 114 nel 2012 quando fu varata l’Unione dei comuni del circondario dell’Empolese-Valdelsa, e poi scesero ancora a circa 80 lo scorso anno. E solo alla fine di quest’anno, grazie anche alla forte azione di denuncia dell’opposizione di centrodestra, dovrebbero risalire a 95 (e il condizionale è d’obbligo) più i quattro assunti dal comune di Empoli nell’ambito del progetto vigile di quartiere".

Ancora, dice Peccianti: "Il sindaco Mantellassi dovrebbe dire ai cittadini di Empoli che, con la costituzione dell’Unione dei comuni, è stata proprio Empoli a pagare il prezzo più alto in termini di riduzione del comando di polizia municipale che, nel 2012, aveva una quarantina di agenti di p.m., oggi ridotti ad una ventina, compresi gli assunti a tempo determinato nell’ambito del citato progetto vigile di quartiere. E, sempre il sindaco Mantellassi, dovrebbe dire ai cittadini di Empoli che, mentre comuni come Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Scandicci, omologhi per numero di abitanti, hanno sempre continuato ad assumere agenti della polizia municipale in tutti questi anni, mantenendo organici all’incirca pari al doppio di quelli del comando empolese (Sesto Fiorentino ha addirittura 49 agenti, rispettando la legge regionale che prevede un rapporto di 1 agente di pm ogni 1000 abitanti), la città di Empoli sta conoscendo il peggior degrado mai visto prima in termini di sicurezza urbana, spaccio di stupefacenti e risse tra stranieri anche con l’uso di coltelli".

"Per queste ragioni – conclude Francesca Peccianti – il sindaco Mantellassi, prima di provare a scaricare sugli altri le colpe per le mancate assunzioni di agenti di polizia municipale, vada a ricercare le colpe delle mancate assunzioni in casa sua, tra quei sindaci del PD che siedono nell’Unione dei comuni dell’Empolese-Valdelsa che, in tutti questi anni, pur potendolo fare perché nessuno glielo impediva, non hanno voluto investire nella sicurezza dei cittadini".

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli - Ufficio stampa

