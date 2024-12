Processo Keu, chiamato in causa come responsabile civile anche il Comune di Santa Croce

Nell'ultima udienza del processo Keu, incentrata sulle notifiche alle parti civili e rinviata al prossimo 7 febbraio, è stato aggiornato anche l'elenco delle parti chiamate in causa in qualità di responsabili civili. Tra queste, come riportato oggi dal quotidiano Il Tirreno, il Comune di Santa Croce sull'Arno che, al momento della presentazione delle parti lese, aveva scelto di non presentarsi. Adesso invece l'ente è chiamato a difendersi, poiché vari soggetti lo hanno chiamato in causa come responsabile civile. Già ammesse come parti civili circa una sessantina di soggetti, da cittadini a enti.

La decisione della non autorizzazione alla costituzione come parte civile nel processo era stata presa dalla precedente amministrazione, e confermata poi da quella attuale.

