Ucciso un 52 enne straniero senza fissa dimora in una lite fra connazionali

Un uomo di 52 anni, senza fissa dimora, di origine marocchina, è stato trovato morto questa mattina in un edificio abbandonato ad Aulla. I carabinieri, che hanno già interrogato altri senza fissa dimora e residenti, sospettano che l'omicidio sia nato da una lite tra connazionali, uno dei quali sarebbe già stato interrogato.

Secondo i primi rilievi, l'uomo è stato ucciso nella colluttazione, non sono state infatti trovate tracce di armi da fuoco o da taglio. Alcuni testimoni hanno sentito urla e rumori sospetti prima del ritrovamento del cadavere. La procura ha ordinato l'autopsia per chiarire le cause della morte.

Notizie correlate