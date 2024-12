Uomo trovato senza vita in uno stabile ad Aulla, indagini per omicidio

Ritrovato questa mattina il corpo di un uomo senza vita, in un edificio abbandonato ad Aulla in provincia di Massa Carrara. L'allarme è stato lanciato intorno alle 7.30 da un altro occupante dello stabile, spesso frequentato da senzatetto. Sul posto sono intervenuti carabinieri e medico legale. Secondo le prime informazioni sul cadavere dell'uomo, identificato come un cittadino straniero, ci sarebbero lesioni mortali ma non sarebbero stare procurate da arma da fuoco. In corso rilievi e verifiche della polizia scientifica. In corso le indagini sull'ipotesi di omicidio.

