Basket Empoli, Giannone regala la vittoria all'Use Computer Gross

Era una di quelle sera nelle quali, in un modo o nell’altro, andava vinta. L’Use Computer Gross ci riesce con un 79-74 che non sarà magari da palati fini ma che consegna due punti che fanno un gran bene per curare la ferita della doppia sconfitta consecutiva, oltretutto in un periodo non felicissimo dal punto di vista fisico.

La decide Giannone, con una tripla nel momento clou, un tiro di puro talento quando mancano oltretutto pochi secondi dallo scadere dei 24. Il resto è Rosselli che, nell’ormai consueto finale punto a punto, non sbaglia niente sia che decida di mettersi in proprio, sia che decida di sfornare assist, questi sì da palati fini. E nella galleria di chi non sbaglia quando farlo è vietato finiscono anche Baccetti e Quartuccio, perfetti dalla lunetta quando la palla brucia.

La confort-zone in attacco dell’Use nei primi minuti è il pitturato, visto che da lontano è una mezza tragedia. I punti che muovono la partita arrivano così da Mazzoni, ancora una volta grande protagonista, De Leone e Sesoldi al termine di una transizione che vale l’alzarsi in piedi per battere le mani. Quartuccio ha ancora il termometro sotto al braccio e così a dare il cambio a Baccetti è Regini che si limita a fare il compito ma si guadagna la sufficienza piena. Quando Mazzoni mette il 20-12 che al 10’ diventa 22-14, l’aria è quella di una partita in discesa con la Computer Gross che prende velocità e fiducia con Rosselli che va al ferro e Giannone che la butta dentro come è solito fare. Tosti sa che a mettersi là sotto qualcosa di buono arriva specie quando la palla ce l’ha Rosselli ed i suoi 4 punti consecutivi sembrano rendere tutto semplice: 32-18.

Quando poi, dopo otto ferri, Sesoldi trova la prima bomba biancorossa ecco che pare una perfetta serata natalizia, tanto che nessuno fa caso più di tanto all’ex Scali che riporta Legnaia al 38-32 di metà partita. Il terzo fallo di De Leone e la tripla di Nepi fanno capire che forse il finale rischia di non essere così felice come pareva poco prima ed ecco che si arriva al 44 pari. Calcio al secchio del latte e inizia una nuova partita. Sia qui che poi nel finale l’Use mantiene la lucidità per gestire bene la situazione, aspetto che risulterà decisivo. C’è subito un 7-0 che obbliga coach Russo al minuto (51-47) ma che Legnaia ora ci crede si capisce dal 58 pari del minuto 30. Si va verso il solito finale punto a punto ed il cielo sembra tornare sereno con l’8-0 iniziale (Rosselli, Giannone e De Leone) e con Legnaia che segna il primo canestro dopo 6 minuti: 66-60. Sul 68-64 la partita si spezza perché Giannone trova una tripla frontale che risulterà decisiva: 71-64.

Nepi trova il 73-69 e Rosselli serve al bacio il solito Giannone per il 75-69 a poco più di un minuto. A 25 secondi l’ultimo brivido con la tripla di Scali per il 75-72 ma, prima Quartuccio e poi Baccetti sono glaciali dalla lunetta: 79-74.

USE COMPUTER GROSS

Giannone 23, Baccetti 8, Sesoldi 5, Rosselli 11, De Leone 10, Mazzoni 11, Quartuccio 5, Tosti 4, Maric 2, Regini, Baldacci, Ramazzotti. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

CANTINI LORANO OLIMPIA LEGNAIA

Landi, Nepi 13, Merlo 18, Castellani ne, Scali 19, Bruno 5, Tonello 2, Stoch 10, Del Secco 5, Senghor 2, Pieri ne, Nessi. All. Russo (ass. Armellini/Nudo)

Arbitri: Corso di Pisa e Rossetti di Rosignano Marittimo

Parziali: 22-14, 38-32 (16-28), 58-58 (20-26), 79-74 (21-16)

Fonte: Use Computer Gross - Ufficio Stampa

