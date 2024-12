Volley Santa Croce, Lupi corsari a Camaiore

Grande atmosfera al Palazzetto di Camaiore. Ambiente caldo, da sfide importanti, con un bel pubblico sugli spalti e la Curva Parenti incessante nel sostegno. La Codyeco non si è fatta pregare e ha tirato fuori gli attributi, reagendo con determinazione al passaggio a vuoto del secondo set: troppo bello il primo parziale per essere vero, troppo brutto il secondo. La virtù sta spesso nel mezzo e infatti, nel terzo e nel quarto set, pur con qualche errore, senza strafare, la squadra di Pagliai ha tenuto duro giocando non una gara spettacolare, ma una gara “cattiva”, e godendo alla fine di una vittoria costruita step by step, punto dopo punto. Quando la Codyeco ha spinto al servizio (14 errori, 9 aces) sono arrivati i break e anche in ricezione gli ospiti hanno avuto percentuali migliori rispetto agli avversari. E così in attacco, con un Colli al 46%, 25 punti personali.

La serie B è questa qui. Lotta e strategia, carattere e nervi saldi. Per lo spettacolo c’è la programmazione di Sky (o DAZN, o della Rai): in queste categorie si suda la maglia e si cerca di portare il pane (i punti) a casa.

Di punti, peraltro ne sono arrivati tre, un toccasana per la classifica e per l’autostima. Ne servirà tanta, perché i biancorossi riceveranno mercoledì Grosseto e domenica andranno a La Spezia. Avversarie irriducibili, posta in palio pesante, tutto quel che serve per esaltarsi e provare a chiudere il 2024 agonistico nel segno dei Lupi.

La cronaca si apre con gli starting six. Codyeco con Baldini dentro per Caproni, non al meglio. In coppia con lui, al centro, Simoni. Colli e Pahor in banda, Mignano e Da Prato in diagonale, Bini libero. La risposta UPC con Giovannetti e Paoletti palleggiatore e opposto, Mellano e Poli schiacciatori, Rau e Salvadori centrali, De Muro libero.

1 set

La Codyeco parte con personalità e buon ritmo a muro (3-6) ma gli avversari non si disuniscono e rispondono presente, 9-9. Le due squadre si rincorrono punto a punto, un gran diagonale di Da Prato ferma il punteggio sul 13-13. Una “pipe” di Colli vale il doppio vantaggio. Dopo il time-out il capitano mette il doppio ace, 14-18. Sul 15-19 dentro Civinini per Baldini, al servizio. Ace per Jordan. Camaiore avvicenda Poli con Marini. UPC accorcia con un ace di Mellano, 17-20 e time-out biancorosso. Al rientro è Pahor a giocare il “mani e fuori” e concedere il bis subito dopo con un diagonale mortifero. L’ace di Da Prato fissa il punteggio sul 17-23, coach Francesconi spende l’ultimo tempo. Rau sbaglia il servizio, la chiude Mignano di seconda intenzione, 19-25.

2 set

Sestetti invariati. Codyeco sull’onda del primo set, 1-5. Francesconi ferma subito il gioco. Camaiore ricuce, 6-6. Pagliai prova a mettere ordine con un discrezionale ma i padroni di casa, con Marini dentro per Poli, allungano, 11-8, poi addirittura + 4 con un anticipo di Salvadori. Ancora Civinini in battuta, ma i biancorossi non riescono a accorciare, 15-11. UPC dilaga. La panchina sceglie il doppio cambio, dentro Camarri e Attuoni. Il giovane opposto mette subito giù la prima palla ma il set ormai è indirizzato. Mellano pesca due aces di fila, 20-12. Sul finale respiro per Colli, dentro Matteini. UPC la chiude, 25-16.

3 set

I Lupi provano a ripartire con Caproni in campo. Da Prato tira giù il 6-8, time-out immediato di Francesconi ma l’azione della Codyeco non si ferma, 7-11. Il muro di Pahor su Mellano vale il 10-14. Civinini in battuta per Caproni ma l’azione non va a buon fine e arriva subito il cambio di ritorno. L’ace lo mette Da Prato, 12-17, poi sbaglia Salvadori, + 6 e secondo time-out UPC. Colli e Simoni stoppano Paoletti 14-20. Il capitano trova il mani-out su Poli, 16-23, poi guadagna il set-point. Grande reazione dei biancorossi, 17-25.

4 set

La partita si accende per qualche decisione arbitrale a dir poco opinabile. Il break lo trovano prima i Lupi con un ace straordinario di Colli, 6-9. Da Prato mette a terra il +4, sul 9-14 Francesconi chiama time-out. Al rientro i padroni di casa provano a accorciare su un turno di servizio di Rau. Il muro di Paoletti vale il 13-14, questa volta è la panchina biancorossa a fermare il gioco. Per due volte di fila perché UPC con un break di 6-0 opera il sorpasso. Salvadori mura Da Prato per il 16-14. I biancorossi pareggiano con Colli, 17-17, la gara è emozionante e il Palazzetto è una bolgia. La Codyeco torna a mettere la testa avanti. Sul 17-19 di un set a dir poco frenetico, Francesconi spende l’ultimo time-out. Il 18-21 è una bomba di Da Prato. Colli ci mette l’ennesimo ace, +4. La Codyeco si avvicina all’obiettivo. Dentro Civinini. Simoni tira giù l’anticipo del match-point. Chiude Pahor in attacco, coronando una bella prestazione.

UPC SHD Camaiore-Codyeco Lupi S. Croce 1-3

Parziali: 19-25, 25-16, 17-25, 22-25

UPC SHD Camaiore: Poli G., Marini, Poli I. 9, Garibaldi, Pucci, Galimberti, Rau 10, De Muro, Paoletti 15, Giovannetti 1, Salvadori 7, Dal Pino, Facchini, Mellano 10. All. Francesconi

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini 1, Baldaccini, Maletaj, Camarri, Baldini 2, Pieri, Colli 25, Matteini, Simoni 8, Da Prato 12, Caproni 3, Mignano 4, Pahor 11, Bini, Attuoni 1. All. Pagliai 2^ All. Bocini

Arbitri: Santin Vieri, Tramontano Ciro.

Notizie correlate