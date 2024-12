Centro studi musicali Ferruccio Busoni, la Metrocittà nomina 2 componenti del collegio revisori e 4 del Cda

La Città Metropolitana di Firenze è Socio fondatore, insieme al Comune di Empoli, dell’Associazione “Centro studi musicali Ferruccio Busoni” che ha sede nella casa natale di Ferruccio Busoni a Empoli.

Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni è stato infatti fondato nel 1976, per iniziativa del Comune di Empoli e dell’allora Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana e dal 1986 è un’associazione autonoma senza scopo di lucro i cui soci sono il Comune di Empoli e la Provincia di Firenze.

Il Centro ha tra le sue attività la concertistica di qualità con musicisti di fama internazionale, incontri nelle scuole per promuovere la cultura musicale nelle giovani generazioni, l’organizzazione di studi e convegni, oltre alla tenuta di un database e archivio storico su Ferruccio Busoni disponibile online sul sito dell'associazione.

In generale, come da Statuto, lo scopo dell’Ente è la diffusione della conoscenza, in Italia ed all’estero, della figura e dell’opera di Ferruccio Busoni, lo studio della musica del Novecento con particolare riferimento al teatro musicale, la gestione del museo, dell’archivio e della biblioteca nella casa natale di Busoni, la costituzione e il mantenimento di contatti con istituzioni ed enti musicali e universitari in Italia ed all’estero, la promozione di corsi di studio, attività seminariali e convegni e l’organizzazione di manifestazioni musicali e didattiche.

In particolare, lo Statuto dell’Associazione stabilisce che la Città Metropolitana di Firenze è competente a nominare quattro componenti del Consiglio di Amministrazione e alla designazione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei revisori.

Per questo motivo, sono aperti due avvisi (in allegato) per la raccolta di disponibilità ai fini delle nomine delle figure ricercate, che saranno scelte considerando le qualità professionali e le competenze emergenti dal curriculum vitae come incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.

Chiunque sia interessata/o a ricoprire uno degli incarichi può dichiarare la propria disponibilità alla Sindaca della Città Metropolitana Sara Funaro, esclusivamente in forma digitale entro il giorno venerdì 31 gennaio 2025 ore 24.00, ai link di seguito specificati.

Il modulo di domanda come componente del Consiglio di Amministrazione è disponibile al seguente link mediante autenticazione tramite SPID/CIE/CNS:

https://cittametropolitanafirenze.055055.it/wfol/avviso-per-cda-associazione-centro-studi-musicaliferruccio-

busoni

Il modulo di domanda come componente del Collegio dei revisori Amministrazione è disponibile al seguente link mediante autenticazione tramite SPID/CIE/CNS:

https://cittametropolitanafirenze.055055.it/wfol/avviso-per-sindaci-revisori-associazione-centro-studi musicali-ferruccio-busoni

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

