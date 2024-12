Manutenzione del verde pubblico per 90mila euro in sei mesi a Santa Croce sull'Arno

Sono circa 90 mila euro le risorse che il comune di Santa Croce sull'Arno negli ultimi sei mesi, da quando si è insediata l'amministrazione Giannoni, ha destinato alla manutenzione del verde pubblico. Una scelta dettata anche dal fatto che il territorio antropizzato ha oltre 30 ettari di parchi e verde pubblico gestito dal Comune. “Una serie di interventi – dice l'assessore ai lavori pubblici Oliveri - che complessivamente punta al riordino degli spazi a verde”. Negli ultimi giorni la ditta appaltatrice, di alcuni di questi lavori, è intervenuta al parco Aldo Moro, dove i pini sono stati potati e ripuliti dai rami secchi in modo anche da essere alleggeriti. Una decisione nata anche su indicazione dei cittadini che avevano richiesto questo intervento”.

In piazza del Popolo, davanti al municipio, invece dopo la potatura e ripulitura delle siepi, alcune settimane fa, sono state sistemate le aiuole antistanti il palazzo comunale. Qui la ditta ha ridisegnato gli spazi a fiore riperimetrandoli e piantando nuove essenze, che a primavera andranno in vegetazione.

“In via Caravaggio – spiega Oliveri - poi recentemente era arrivata la richiesta dei residenti di intervenire sullo spazio verde conosciuto come “Parco degli alberoni”. Qui infatti vi sono varie siepi, che come riferito dai residenti, essendo cresciute oltre misura in altezza, offrivano riparo a potenziali malintenzionati soprattutto nelle ore notturne”. L'ufficio tecnico del comune è intervenuto facendo fare una potatura drastica, ma efficace per risagomare le siepi e riportarle all'altezza di circa un metro e 20 centimetri, in modo da ridare alla vegetazione la funzione decorativa e urbanistica, senza che possa diventare un muro di vegetazione.

Sempre per quanto riguarda il verde pubblico, il municipio è intervenuto anche sull'area del canile. Anche in questo caso si è trattato di una richiesta arrivata dai cittadini e su cui in effetti era necessario mettere mano.

A Staffoli invece i lavori di sistemazione del verde hanno interessato la ripulitura dell'area che si trova in largo Foscolo, che verteva da tempo in stato di abbandono, inoltre sono stati potati i lecci e un altro intervento sul verde è stato fatto anche in piazza della Segheria e in un'area attigua, dove da tempo i cittadini chiedevano di fare manutenzione.

“Presto - spiega l'assessore Enzo Oliveri – interverremo anche in viale Gramsci, dove daremo una sistemata, sia estetica ma anche di alleggerimento ai pini. Inoltre a breve partiranno lavori per altri 36mila euro per il verde pubblico, non appena verrà individuata la ditta a cui affidarli. Sono lavori importanti, con cui si cerca di ridare un po' di decoro alla cittadina di Santa Croce sull'Arno. D'altronde se il verde pubblico c'è va manutenuto, altrimenti si creano situazioni di scarsa fruibilità di questi spazi e in alcuni casi, come riferito da alcuni cittadini, i parchi trascurati possono diventare anche luogo di ritrovo di malintenzionati”.

