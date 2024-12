Agente di polizia locale investita da un autocarro a Pontedera

Un'agente di Polizia Locale dell’Unione Valdera, in servizio presso il Comando Territoriale di Pontedera, è stata investita questa mattina, intorno alle 9, nel Comune di Pontedera, lungo via Colline per Legoli, mentre svolgeva attività di viabilità.

L’incidente si è verificato durante l’intervento dell’agente in ausilio al personale della Provincia di Pisa. A causa della chiusura di un tratto di strada per il rifacimento della pavimentazione stradale, si era creato un ingorgo che ha richiesto la presenza di più pattuglie della Polizia Locale per gestire la circolazione. Durante il servizio, l’agente è stata travolta da un autocarro condotto da un cittadino italiano residente in Valdera.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del sinistro. L’agente, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasferita in ambulanza presso l’Ospedale Felice Lotti di Pontedera. Fortunatamente, non versa in condizioni critiche, ma ha riportato un grave trauma al piede con diverse fratture. I medici hanno emesso una prima prognosi di 30 giorni, in attesa di ulteriori valutazioni per determinare se sarà necessario un intervento chirurgico.

La vicenda ha suscitato preoccupazione e solidarietà nei confronti dell’agente, impegnata nel garantire la sicurezza e la viabilità in una situazione complessa.

Il dirigente della Polizia Locale Francesco Frutti ha dichiarato: “La dinamica è al vaglio dei colleghi dell'Arma, che stanno ricostruendo quanto accaduto. Tuttavia, è importante sottolineare che l’agente, durante il servizio, nonostante fosse giorno, indossava il giubbotto ad alta visibilità e si trovava in una zona di sicurezza. Questo episodio mette in luce ancora una volta la pericolosità del servizio svolto quotidianamente dal personale di Polizia Locale, che ogni giorno è in strada per garantire la sicurezza dei cittadini”.

“Vale la pena ricordare - ha aggiunto Frutti - che questo episodio si è verificato a distanza di un mese da un altro grave incidente in cui è rimasto coinvolto un agente di Polizia Locale di Roma Capitale, che ha riportato danni molto gravi. Faccio i miei più sinceri auguri di pronta guarigione alla collega coinvolta sperando di poterla riavere quanto prima in servizio”.

