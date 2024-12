Assunzioni al Teatro Era di Pontedera

La Fondazione Teatro della Toscana intende procedere ad una selezione finalizzata all'assunzione a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione del contratto in tempo indeterminato alla fine del periodo contrattuale, di una risorsa da inserire nell’ufficio distaccato degli Affari generali presso il Teatro Era di Pontedera.

La qualifica sarà di impiegato full time di 3°livello, secondo il CCNL per gli impiegati e tecnici dipendenti dai teatri, sulla base dei curricula che perverranno alla Fondazione, come meglio e di seguito specificato, attraverso l'esame di titoli e a seguire di un colloquio tecnico e motivazionale.

Il luogo di lavoro sarà il Teatro Era e in via subordinata presso gli altri spazi di produzione e lavorazione della Fondazione Teatro della Toscana già in essere o di futura apertura.

La risorsa avrà in carico gli affidamenti di beni e servizi nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici, da effettuarsi tramite portale MePA o similare; la gestione e l'aggiornamento del funzionamento del portale Acquistinrete.PA; la gestione dei portali ANAC e Sitat (osservatorio regionale contratti pubblici) per l’inserimento dei dati ed il perfezionamento dei Cig e delle procedure; la predisposizione di atti per contrattualistica e gare; il supporto alla gestione del Budget di funzionamento e servizi del Teatro Era.

