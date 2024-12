Bassa, l'iniziativa di Natale di bambini e bambine della scuola dell'infanzia

I bambini e le bambine della scuola dell'infanzia di Bassa, assieme alle insegnanti, hanno realizzato un'iniziativa per Natale.

A scuola hanno realizzato tanti pacchetti rossi e insieme a una locandina li hanno distribuiti nei vari negozi del paese, alla chiesa, ai bambini della scuola Primaria e ai piccoli dell’asilo nido, invitando ogni abitante a prendere “un pacchetto rosso” e appenderlo alla porta di casa.

"Sappiamo che questo è un piccolo gesto, ma carico di significato, perché il gesto del donare è più importante del dono in sé. Vorremmo così colorare il nostro paese di rosso e rendere speciale questo natale sperando che il nostro pacchetto possa unire e portare gioia a tutti".

Nei prossimi giorni sarà fatta una passeggiata per le strade del paese "per vedere i nostri pacchetti rossi appesi alle porte delle case e suoneremo ai campanelli dove li troveremo per augurare buon Natale".

