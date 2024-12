Come è andato il weekend delle giovanili Abc

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket ABC scese in campo nel weekend.

UNDER 19 REGIONALE

Sfiorano la prima vittoria stagionale i ragazzi di Carlo Gozzi, che al PalaBetti cadono in volata 45-53 per mano del Jokers Basket. Dopo il punto a punto del primo quarto (13-14 al 10′), i gialloblu allungano nella seconda frazione e mettono la testa avanti a metà gara andando all’intervallo sul 27-21. Al rientro il contro break dei fiorentini riapre completamente i giochi e alla terza sirena il tabellone segna 35-37. Tutto si decide così nell’ultimo quarto, quando gli ospiti appaiono più concreti nel momenti decisivi indirizzando la sfida negli scambi finali.

Prossimo impegno lunedì 23 dicembre alle 20:30 sul parquet del Biancorosso Empoli.

Abc Castelfiorentino – Jokers Basket 45-53

Tabellino: Bernardoni 10, Altamore 8, Barlabà 7, Parilla 9, Jelassi 10, Kamberaj 1, Fiorentini, Giglioli, Macalindong, Uci. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 13-14, 14-7, 8-16, 10-16

UNDER 17 GOLD

Ampia vittoria per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che espugnano il PalaEstra della Mens Sana Basketball con un perentorio 53-92. Gara subito in controllo per i gialloblu che, spinti da quattro uomini in doppia cifra e da un Costantini da 29, approcciano con grande intensità scappando sul 14-24 alla prima sirena. Una forbice che nel secondo quarto diviene abisso, con la truppa castellana che scava letteralmente il solco andando negli spogliatoi sul 26-57. Così, con la gara ormai ipotecata, nella ripresa basta soltanto amministrare.

Prossimo impegno domenica 22 dicembre alle 11:30 sul campo del Biancorosso Empoli.

Mens Sana Basketball – Abc Castelfiorentino 53-92

Tabellino: Bufalini 18, Costantini 29, Rosi 5, Fedeli 14, Bini 2, Pagliai 4, Baldi 10, Zampacavallo 5, Simoncini 5, Garbetti, Ciulli ne. All. Corbinelli.

Parziali: 14-24, 12-33, 14-17, 13-18

UNDER 15 GOLD

Vittoria pesantissima per i ragazzi di Marco Guerriero, che a La Spezia si aggiudicano lo scontro diretto per 74-82. Avvio subito scoppiettante, con l’attacco castellano che, guidato da Pagliai (32 realizzati), indirizza la sfida al primo riposo (20-31). Nel secondo quarto i locali prendono le misure e la gara procede sul filo dell’equilibrio, pur con l’Abc sempre in controllo (40-49 all’intervallo). Un equilibrio che caratterizza tutta la seconda parte, finché nel rettilineo finale i gialloblu sono bravi ad amministrare i possessi di vantaggio e mettere i due punti sulla via di Castello.

Prossimo impegno sabato 21 dicembre alle 16 sul parquet di Valdisieve.

Spezia Lab Future – Abc Castelfiorentino 74-82

Tabellino: Paniccià 10, Di Carlo 8, Pagliai 32, Barnini 6, Capuana 2, Bufalini 7, Di Vilio 4, Profeti 8, Bianchi 2, Pirrone 3, Capocchini. All. Guerriero.

Parziali: 20-31, 20-18, 18-19, 16-14

UNDER 14 GOLD

Doppio impegno settimanale per i ragazzi di Marco Guerriero, che dopo la vittoria casalinga per 62-55 ai danni del Basket Aretina, cadono a Reggello per 87-56. Contro Arezzo, dopo un avvio contratto, i gialloblu cambiano passo nella seconda frazione e allungano nel terzo quarto toccando il +15 al 30′ (54-39). Nell’ultimo parziale, però, gli ospiti rientrano pericolosamente fino a -3, preludio agli ultimi due giri di lancette in cui l’Abc riesce a piazzare il break decisivo e mettere al sicuro il risultato. A Reggello, contro la capolista, i gialloblu subiscono la fisicità locale e sono costretti a rincorrere fin dalla palla a due. Nel secondo quarto la reazione castellana prova a riaprire i giochi, ma nella ripresa Reggello scava il solco scappando definitivamente alla terza sirena.

Prossimo impegno venerdì 20 dicembre alle 19:30 sul campo del Firenze 2.

Abc Castelfiorentino – Basket Aretina 62-55

Tabellino: Profeti 26, Pirrone 15, Bertelli 17, Giovannoni 2, Gazzarrini 2, Torregrossa, Cipolla N., Anton, Cipolla T., Lisi, Scherillo, Barbieri. All. Guerriero.

Parziali: 7-15, 27-15, 20-9, 8-16

Basket Reggello – Abc Castelfiorentino 87-56

Tabellino: Pirrone 14, Giovannoni 7, Gazzarrini 4, Profeti 12, Bertelli 16, Barbieri 2, Anton 1, Torregrossa, Cipolla N., Lisi, Scherillo, Faffi. All. Guerriero.

Parziali: 26-12, 20-11, 27-13, 14-20

UNDER 13 REGIONALE

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che espugnano il parquet della Pallacanestro Chianti per 36-70. Gara a senso unico fin dalle battute iniziali, con i gialloblu che al riposo lungo guidano 16-34. Al rientro dagli spogliatoi arriva il break decisivo, con un pesante parziale nel terzo quarto che mette al sicuro il risultato al 30′ (24-58), così l’ultima frazione serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno domenica 22 dicembre alle 11 al PalaGilardetti contro la Virtus Siena.

Pallacanestro Chianti – Abc Castelfiorentino 36-70

Sono scesi in campo: Costa, Sordi, Marzuoli, Iori, Allegra, Vanni, Bagnoli, Battaglia, Profeti, Cetti, Sardelli, Scarscelli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

Parziali: 4-20, 12-14, 8-24, 12-12

UNDER 15 FEMMINILE

Altra sfida tutta in salita per le ragazze di Alberto Ciampolini, che al PalaGilardetti cedono il passo a Terranuova per 21-51. Dopo un primo quarto con le gialloblu a contatto, le ospiti allungano nella seconda frazione per poi scavare il solco al rientro dall’intervallo, con il tabellone che segna 13-42 al terzo riposo. Nell’ultimo quarto non basta la reazione castellana per colmare il divario, così Terranuova amministra fino alla sirena.

Prossimo impegno domenica 22 dicembre alle 11 sul campo del Costone Siena, ultima giornata della prima fase.

Basket Castelfiorentino – Terranuova Basket 21-51

Tabellino: Jahelezi N., 7, Latini 2, Panzani 5, Zenarti 7, Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Montanelli, Dainelli, Jahelezi S., Xhemalaj. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 4-10, 5-14, 4-18, 8-9

MINIBASKET

Weekend intenso quello del Minibasket gialloblu, che ha visto protagonisti i gruppi Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli. Gli Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli sono inciampati nella prima sconfitta stagionale sul parquet della Bellaria Pontedera, con i locali che si sono aggiudicati la sfida per tre tempini a uno (10-6 il conteggio finale). Due belle vittorie casalinghe, invece, per gli Aquilotti Big 2014 e gli Aquilotti Small 2015: il gruppo di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi ha avuto la meglio sulla Pallacanestro Prato Dragons, mentre la squadra di Roberto Allegra e Nicol Banchelli ha superato il Cus Firenze. Sconfitta a Firenze, nonostante una buona prestazione, per gli Scoiattoli Big 2016 di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà, che hanno ceduto il passo ai padroni di casa della Laurenziana, mentre gli Scoiattoli Small 2017 di Marco Tirella e Greta Cambi hanno partecipato ad una bella giornata di 3c3 organizzata dalla Pallacanestro Calenzano.

Nel prossimo fine settimana la scena sarà tutta degli Scoiattoli Big, grandi protagonisti del torneo casalingo “Scoiattoli sotto l’albero“, in programma sabato 21 dicembre al PalaBetti e al PalaGilardetti, al quale prenderanno parte anche Etrusca Basket, Montesport Montespertoli, Poggibonsi Basket, Baloncesto Firenze e Bellaria Pontedera, (qui il programma). Domenica 22 dicembre, invece, sarà la volta degli Aquilotti Big e degli Esordienti, impegnati rispettivamente alle 15 a Montespertoli e alle 16 al PalaGilardetti contro Teamnova Lastra a Signa. Infine, lunedì 23, a partire dalle ore 17, in programma la Festa di Natale gialloblu, che al PalaBetti vedrà protagoniste tutte le squadre minibasket per il tradizionale scambio di auguri natalizi.

