Riprende l’attività alla piscina comunale del Bernino a Poggibonsi

Riprende l’attività alla piscina comunale del Bernino sospesa domenica pomeriggio dal gestore per un parziale distacco della ventola del sistema di areazione. Nella giornata di ieri è stato effettuato un sopralluogo con la ditta incaricata per verificare cause e operazioni di ripristino.

“Ci teniamo a rassicurare tutti e tutte sulla sicurezza dell’impianto che non è stata mai in discussione – dice la sindaca Susanna Cenni - C’è stato un atteggiamento di prudenza che ha portato prima il gestore a sospendere l’attività e successivamente la nostra amministrazione a fare le verifiche che si sono rese necessarie”.

Dal sopralluogo è emerso che la ventola si è parzialmente distaccata dalla sua stessa struttura (e non dal telaio) senza che si sia mai presentato il rischio caduta. La ventola parzialmente distaccata è stata già sostituita insieme ad altre che ne avevano necessità. "Aldilà - dice Cenni - delle illazioni che si sono succedute, quel che conta per i cittadini e le cittadine è che non c’è mai stato un pericolo, come peraltro i gestori hanno immediatamente e pubblicamente scritto”.

“Il nostro è un impianto datato e lo sappiamo tutti molto bene - dice l'assessore allo sport Filippo Giomini – Siamo impegnati fin dall’inizio del mandato a ragionare sul futuro dell’impiantistica sportiva della città sia con interventi di manutenzione straordinaria sia nella progettazione di nuove ipotesi”.

“Per quanto riguarda la piscina – prosegue - c’è un gestore con cui ci coordiniamo quotidianamente in ordine alle verifiche, ai controlli e alle manutenzioni in base alle competenze e agli accordi. C’è anche un impegno diverso da parte nostra. Come sempre detto i nostri sforzi sono finalizzati da un lato a garantire la funzionalità dell’impianto e dall’altro a progettare una sua valorizzazione e un suo rinnovamento. Un progetto quest'ultimo per cui servono adeguate e importanti risorse e in attesa che questo possa concretizzarsi è nostro impegno fare il possibile per tenere il nostro impianto aperto in sicurezza, diversamente da chi ne fa strumentalmente oggetto di discredito”.

Il gestore ha già proceduto con il ripristino e sono in corso le operazioni propedeutiche alla riapertura che avverrà nel pomeriggio.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate