Geometri cercasi per lavorare alla Provincia di Pisa

In scadenza il prossimo 23 dicembre il concorso pubblico della Provincia di Pisa per due posti di istruttore tecnico geometra, in convenzione con il Comune di Crespina e Lorenzana. “Proseguiamo la nostra opera di rafforzamento della macchina amministrativa provinciale, andando a mettere a punto bandi per individuare nuove risorse umane”, afferma il Presidente Massimiliano Angori. Ancora poche ore per fare domanda: il bando scade infatti il 23 dicembre alle 23.59.

Tutti i dettagli e la modulistica per fare domanda a questo link: https://www.provincia.pisa.it/documenti-e-dati/bandi/bandi-di-concorso/bando-di-concorso-per-n-2-posti-di-istruttore-tecnico-geometra

Infine, altre posizioni lavorative sono messe a bando, tutte le informazioni a questo link: https://www.provincia.pisa.it/documenti-e-dati/bandi/bandi-di-concorso

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate