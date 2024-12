Venerdì 13 Dicembre 2024, nella splendida cornice delle colline intorno a Firenze, a Villa Viviani di Settignano, si è svolta la tradizionale Festa degli Auguri, quest’anno organizzata dai clubs del Rotary, Rotaract e Fidapa di Empoli uniti per festeggiare insieme il Natale.

Rotary e Rotaract hanno colto l’occasione per organizzare congiuntamente una lotteria per un nobile scopo di solidarietà: aiutare il “Chicco di grano”, cooperativa sociale Onlus che si prende cura di persone in difficoltà: donne senza casa, donne migranti, mamme con bambini in stato di disagio. La lotteria con numerosi premi gentilmente messi a disposizione da soci e socie, condotta dai giovani del Rotaract, ha permesso di raggiungere una consistente cifra per poter dotare Casa Stella, che accoglie donne e bambini assistiti dall’associazione “Chicco di grano”, di nuovi elettrodomestici.

La presidente della Onlus Ilenia Moscardini ha avuto parole di ringraziamento per questa iniziativa, ricordando anche che sono diversi anni che il Rotary di Empoli è molto sensibile verso questa associazione. Prima dell’inizio della cena hanno introdotto la serata, in successione, la Presidente della Fidapa Lucia Ceccanti, la Presidente del Rotaract Sofia Fiumalbi e il Presidente del Rotary Roberto Gelli, con gli auguri di rito e la piena soddisfazione per questo sodalizio tra associazioni, che ha riunito tantissimi soci, familiari e ospiti. In questo clima di festività natalizie non poteva mancare la piacevole sorpresa della visita di ”Babbo Natale” in rappresentanza della “Compagnia di Babbo Natale”, Onlus fondata nel 2007 da una trentina di amici che ora sono diventati oltre 190 e che persegue lo scopo di promuovere un’azione di sostegno a chi si trova in difficoltà.

Il Presidente del Rotary Club Empoli ha colto l’occasione per insignire alcuni soci e socie con il più alto riconoscimento che il Rotary elargisce per premiare l’impegno e il servizio a favore di questa associazione, il “Paul Harris Fellow”: a questo scopo ha chiamato al tavolo della presidenza Luca Bartali, Raffaele Berni, Andrea Cantini, Elisa Castellani, Valentina Cioli, Alessandro Papanti e Andrea Petralli. La cena si è conclusa con un augurale brindisi finale e con il dono a tutte le signore presenti di una significativa chiave come ricordo della serata. La festa è stata completata da piacevoli note musicali che hanno reso l’atmosfera ancora più coinvolgente.

