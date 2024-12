Un contributo per la Don Milani a Montespertoli: "Sosteniamo lo sviluppo di chi studia"

L’Amministrazione Comunale di Montespertoli rinnova il proprio impegno a favore della scuola e della crescita educativa con un contributo di 21.000 euro destinato all’Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” per l’ampliamento dell’offerta formativa nell’anno scolastico 2024/2025.

In vista l’apertura nel 2026 dei due poli 0/6 e 0/11 il contributo al PTOF sarà dedicato, in larga parte, ad attività di formazione congiunta tra personale del nido d’infanzia e insegnanti dell’Istituto comprensivo che porterà alla creazione di un curricolo 0/11 che si baserà essenzialmente su una progettualità condivisa tra Comune e Istituto Comprensivo. L’avvio del Sistema integrato 0-11 apre prospettive nuove anche per quanto concerne il coordinamento pedagogico congiunto che troverà spazio all’interno del nuovo PTOF grazie al contributo dell’Amministrazione.

Il finanziamento permetterà di attivare progetti didattici innovativi e di supporto per tutti i livelli scolastici, finalizzati al consolidamento delle competenze, alla crescita delle capacità relazionali e al recupero della socialità, con un'attenzione particolare ai bisogni educativi del territorio.

Progetti previsti

Il contributo permetterà di sviluppare numerose attività educative e formative. Tra queste, i progetti “Senza Zaino” destinati a Infanzia, Primaria e Secondaria, con l’attivazione di laboratori e la fornitura di materiali didattici e tecnologici. Saranno realizzate inoltre iniziative di Educazione alla legalità per la scuola secondaria, con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva e consapevole, e un Laboratorio di pittura dedicato alla scuola primaria per stimolare la creatività e l’espressione artistica. Per la scuola dell’infanzia è prevista l’introduzione della Circomotricità, un approccio ludico-motorio innovativo. A livello d’istituto, si interverrà con programmi di Educazione all’affettività e con progetti mirati alla gestione delle classi difficili, per migliorare le relazioni tra studenti e la qualità della didattica. Infine, è previsto un servizio di supporto psicologico ai docenti, utile a fornire strumenti concreti nella gestione delle dinamiche di classe. L’importanza dell’investimento educativo anche in ottica 0/11

“Con questo finanziamento – ha commentato l’Assessora all’istruzione Daniela Di Lorenzo – vogliamo sostenere lo sviluppo dei nostri studenti attraverso progetti educativi di qualità che rispondono ai bisogni di crescita di chi ogni giorno vive i nostri servizi educativi e scolastici. Per quanto riguarda l’investimento sul coordinamento pedagogico e sulla formazione di alta qualità declinata appunto in chiave sistemica 0-11, saranno condivise chiavi di lettura e di riflessione sull’educazione 0-11, con l’obiettivo per sviluppare una visione dell’educazione rinnovata, integrata e improntata sulla continuità educativa e didattica. La scuola è il cuore della comunità e investire nell’educazione significa investire nel futuro di Montespertoli.” I progetti sono pensati per promuovere l’apprendimento attivo, con attività laboratoriali che valorizzano l’innovazione didattica e tecnologica. L’obiettivo è quello di consolidare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, fornendo al contempo strumenti concreti di supporto ai docenti. L’Amministrazione Comunale ha inoltre approvato il Piano delle uscite didattiche per l’anno scolastico 2024/2025, garantendo l’utilizzo di personale e mezzi comunali per facilitare la realizzazione delle attività educative fuori dall’aula.

