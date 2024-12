I vini delle feste, degustazione con Fisar Empoli

Tra Natale e Capodanno appuntamento al Museo del Vetro per una serata all’insegna della cultura e dell’enogastronomia: sabato 28 dicembre alle 18 le porte del museo si apriranno per accogliere appassionati di vini e di bollicine per un evento esclusivo organizzato in collaborazione con la delegazione FISAR di Empoli.

Nella suggestiva cornice del museo, protagonisti dell’evento saranno i vini dolci e gli spumanti di diverse provenienze selezionati con cura dagli esperti per accompagnare i partecipanti in un vero e proprio viaggio dei sensi tra aromi, colori e sapori.

Tra brocche, bicchieri e calici in vetro empolese gli esperti sommelier FISAR illustreranno le caratteristiche dei vini e degli spumanti proposti in un particolare gioco di specchi tra oggetti e prodotti, tra contenuto e contenitore, tra suggestioni cromatiche e riflessi.

L’appuntamento è riservato ad un pubblico di sole 50 persone e ha un costo di 18 euro a persona. Visti i posti limitati, la prenotazione è obbligatoria, da effettuarsi direttamente sul sito di Fisar Empoli al link https://www.fisarempoli.it/evento/dettaglio/116-i-vini-delle-feste

Per informazioni: Empoli Musei, tel 0571 757067 – empolimusei@comune.empoli.fi.it

L'evento rientra nel cartellone di eventi “Empoli città del Natale”, dal 16 novembre al 12 gennaio, promosso dall’amministrazione comunale in accordo con i tantissimi attori che rendono più ricca e attiva la vita culturale in città: da Giallo Mare al Teatro Shalom, dal Centro Busoni all'associazione Il Contrappunto, dall'associazione Harmonia al Cinema Teatro Excelsior. Il dettaglio sul sito www.comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

