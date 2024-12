Incidente vicino al ponte tra Empoli e Sovigliana, investita una persona

Incidente questa sera in via Cesare Battisti, alle porte del centro di Empoli e vicino al ponte che porta a Sovigliana dove una persona, per cause in corso di accertamento, è stata investita da un'auto. Sul posto, intorno alle 17.30, sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 con due ambulanze e un'automedica e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni per i rilievi. La persona travolta è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli in codice giallo: da quanto si apprende, le condizioni non sarebbero gravi.

