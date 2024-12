Rotary, Rotaract e Fidapa Empoli: insieme per gli auguri di Natale

Lo scorso 13 dicembre, nella splendida cornice delle colline intorno a Firenze, a Villa Viviani di Settignano, si è svolta la tradizionale Festa degli Auguri, organizzata quest’anno dai club Rotary, Rotaract e Fidapa di Empoli, uniti per festeggiare insieme il Natale.

Lotteria Solidale per “Chicco di grano”

Rotary e Rotaract hanno colto l’occasione per organizzare congiuntamente una lotteria a scopo solidale: raccogliere fondi per sostenere la cooperativa sociale Onlus “Chicco di grano”, impegnata nell’aiuto a persone in difficoltà, tra cui:

Donne senza casa

Donne migranti

Mamme con bambini in stato di disagio

I premi della lotteria, offerti dai soci e dalle socie, hanno consentito di raccogliere una somma consistente, utilizzata per dotare Casa Stella, struttura di accoglienza dell’associazione, di nuovi elettrodomestici.

La presidente della Onlus, Ilenia Moscardini, ha espresso grande gratitudine per l’iniziativa, ricordando che il Rotary di Empoli è da anni sensibile alle esigenze di questa associazione.

Introduzioni e Saluti

Prima dell’inizio della cena, la serata è stata introdotta da:

Lucia Ceccanti , presidente della Fidapa

, presidente della Fidapa Sofia Fiumalbi , presidente del Rotaract

, presidente del Rotaract Roberto Gelli, presidente del Rotary

Tutti hanno portato i loro auguri, esprimendo soddisfazione per il successo della collaborazione tra le associazioni, che ha riunito soci, familiari e ospiti in un clima di festa.

Una Visita Speciale e Premi Paul Harris Fellow

Durante la serata, una piacevole sorpresa è stata la visita di “Babbo Natale”, rappresentante della “Compagnia di Babbo Natale Onlus”. Fondata nel 2007 da un gruppo di amici, la Onlus conta ora oltre 190 membri e si dedica a sostenere chi è in difficoltà.

Inoltre, il presidente del Rotary Club Empoli ha insignito alcuni soci e socie con il prestigioso riconoscimento “Paul Harris Fellow”, riservato a chi si distingue per impegno e servizio a favore dell’associazione. I premiati sono stati:

Luca Bartali

Raffaele Berni

Andrea Cantini

Elisa Castellani

Valentina Cioli

Alessandro Papanti

Andrea Petralli

Conclusione della Serata

La cena si è conclusa con un brindisi augurale e un dono simbolico: una chiave significativa regalata a tutte le signore presenti come ricordo della serata.

La festa è stata arricchita da piacevoli note musicali, che hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente.

Fonte: Ufficio Stampa

