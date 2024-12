Un altro lupo ferito nel grossetano, secondo caso in due giorni

Nel Grossetano è stato trovato un altro lupo ferito, il secondo caso in due giorni. I vigili del fuoco sono intervenuti a Ghirlanda, nel comune di Massa Marittima, per recuperare un animale, probabilmente un lupo o un ibrido, ferito e disorientato, forse a causa di un investimento stradale.

La squadra ha impedito che l'animale rientrasse sulla carreggiata, mentre il personale addetto al recupero lo ha trasportato in una clinica veterinaria per le cure necessarie e per determinarne l'esatta specie. Sul posto è intervenuta anche la polizia provinciale.

