Accorpamento degli Istituti comprensivi di Gambassi e Montespertoli, sindaco Mugnaini: "Decisione subita"

Il Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Firenze ha deliberato l'accorpamento dell'Istituto Comprensivo “Giovanni G. Gonnelli” di Gambassi Terme con l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Montespertoli, individuando in quest’ultimo la sede direttiva principale a partire dal prossimo anno scolastico.

"Ho appreso della decisione dagli organi di stampa" ha dichiarato il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini in una lettera inviata sia alle famiglie sia ai docenti di Montespertoli evidenziando il disappunto per non essere stato adeguatamente informato e coinvolto. Nei giorni scorsi, il Sindaco ha inviato una lettera ufficiale anche alla Città Metropolitana sollecitando chiarimenti formali sul momento. Inoltre, ha chiesto dettagli sul piano operativo previsto per gestire il complesso processo di accorpamento, al fine di eliminare eventuali ripercussioni su docenti, personale ATA, dirigenti scolastici, DSGA, studenti e famiglie.

Nella lettera, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno ribadito l’intenzione del Comune di fare tutti i passi necessari per esprimere dissenso verso questa decisione, non escludendo un eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana. Tuttavia, ha anche sottolineato l’impegno immediato per gestire al meglio la transizione dell’accorpamento con Gambassi e Montaione, assicurando che i punti fermi dell’attuale offerta didattica e organizzativa rimangano invariati.

La collaborazione tra il Comune e l’Istituto Comprensivo "Don Milani" sarà determinante per curare ogni dettaglio di questa trasformazione. Come ribadito nella lettera inviata dal Sindaco alle famiglie, il mantenimento della sede direttiva e del codice meccanografico garantirà alle famiglie continuità educativa e organizzativa, senza modifiche alle modalità di accesso o comunicazione con gli uffici scolastici. Sarà inoltre assicurata la piena continuità del personale docente.

Al contempo il Sindaco ha indirizzato una terza lettera agli insegnanti sottolineando il valore delle diversità e delle autonomie educative che caratterizzano le istituzioni scolastiche, ribadendo il ruolo centrale dei docenti nella gestione di questa fase di cambiamento.

"Sarà fondamentale che la Città Metropolitana ottenga dalla Regione tutto l’organico docente e ATA necessario per supportare le esigenze del nuovo istituto comprensivo che per dimensioni e dislocazione geografica sarà caratterizzato da una complessità senza precedenti. Comune e Istituto Comprensivo "Don Milani" lavoreranno fianco a fianco per garantire che il patrimonio educativo, costruito negli anni con il contributo di tutti, venga preservato e valorizzato. Uniti, costruiremo una scuola capace di affrontare le sfide del futuro senza perdere la nostra identità" conclude il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli

