Area ex Shelbox, lavori al via: polo di produzione, formazione professionale, commerciale

Il nuovo progetto imprenditoriale nell’area ex Shelbox è pronto a partire. Questa sera il Consiglio Comunale ha infatti approvato all’unanimità il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato da Pertici Industries Spa e da Castello 23 Srl relativo alla realizzazione di una serie di interventi destinati a mutare profondamente la fisionomia dell’intera area, dove fino a dieci anni fa operava l’azienda produttrice di case mobili, e che contemplano la nascita di un nuovo polo produttivo, una scuola di formazione professionale e una parte destinata al commerciale/terziario.

Ieri mattina il Sindaco, Francesca Giannì, ha effettuato un sopralluogo nell’area insieme a Maurizio Cei e Luca Grifoni (rispettivamente Presidente e consigliere di amministrazione di “Pertici Industries Spa”), i quali hanno assicurato l’imminente avvio dei lavori dopo il via libera del Consiglio Comunale, che per l’adozione del Piano di Recupero ha contestualmente approvato anche una variante al Regolamento Urbanistico.

Come dicevamo, il progetto imprenditoriale prevede anzitutto la nascita di un nuovo polo produttivo: nel dettaglio, sorgerà un’azienda di assemblaggio con soluzioni tecnologiche di qualità destinate al settore del serramento e molte altre applicazioni industriali, priva di qualsiasi impatto da un punto di vista acustico o ambientale. L’intera copertura sarà dotata di un nuovo impianto fotovoltaico suscettibile di poter essere impiegato anche come “comunità energetica”, ovvero fruibile da altre aziende oppure dalle famiglie che abitano nelle vicinanze.

Sorgerà, inoltre, una scuola di formazione professionale, specializzata in meccanica, per offrire nuovi sbocchi a chi è alla ricerca di un’occupazione, mentre la zona più vicina all’ingresso dell’area avrà una destinazione commerciale/terziario.

Rilevanti anche le ricadute del progetto da un punto di vista urbanistico. Sarà infatti adeguata la viabilità e contestualmente verrà realizzata una nuova rotatoria all’intersezione viale Zanini/Viale Potente. Sono inoltre previsti nuovi parcheggi, un’area a verde pubblico, e infine un percorso pedonale di collegamento con viale Potente, che passerà sotto la Circonvallazione.

“Il Piano di Recupero – osserva la Sindaca, Francesca Giannì – porterà anzitutto a una riqualificazione complessiva dell’intera area, sia da un punto di vista urbanistico (riducendo la volumetria esistente) che ambientale, con più aree a verde, integrandosi anche da un punto di vista estetico e visivo con il paesaggio collinare e il territorio circostante. Sarà mantenuta l’esistenza di una realtà produttiva e manifatturiera, eliminando una ferita e rendendo merito alle amministrazioni che ci hanno preceduto e alle lotte sindacali che ci sono state in passato, e ci sarà in parte una destinazione commerciale, ampliando l’offerta senza creare una concorrenza con il tessuto commerciale esistente. In quest’ottica, abbiamo deciso di utilizzare gli oneri che incasseremo da quest’operazione negli interventi finalizzati a migliorare il decoro urbano del centro commerciale naturale. Sarà mitigato, inoltre, il rischio idraulico, migliorata la viabilità con la nuova rotatoria (stiamo valutando interventi anche su San Martino e viale Potente) e stiamo lavorando con la Regione per creare presso Pertici una scuola di meccanica, che potrà offrire nuove interessanti prospettive occupazionali”:

Fonte: Ufficio Stampa

