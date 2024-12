Babbo Natale arriva con l'aereo e regala sorrisi ai bambini

Si è conclusa con l'emozionante arrivo di Babbo Natale in aereo la quarta edizione dell’iniziativa solidale "A Natale dona un giocattolo e un libro" promossa da Confcommercio per il Sociale di Confcommercio Provincia di Pisa e il quotidiano Il Tirreno, con la preziosa collaborazione della 46° Brigata Aerea e del Banco Alimentare.

“Questo appuntamento è ormai diventato una tradizione per noi. Per Confcommercio, non organizzare questo evento significherebbe non vivere a pieno il Natale” afferma Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Provincia di Pisa. “Un grande grazie va alla 46esima Brigata Aerea, che ha curato l’evento conclusivo, al Banco Alimentare, che svolge un lavoro fondamentale distribuendo i regali, e a Il Tirreno, che si è fatto megafono di questa grande iniziativa per tutto il periodo. Il ringraziamento più speciale, però, va ai bambini, che ogni anno ci regalano la più grande ricompensa con i loro sorrisi. Grazie alla generosità dei cittadini di Pisa e della provincia, siamo riusciti a raccogliere 2mila doni, consegnati a Babbo Natale per rendere il Natale di tanti bambini ancora più magico. Questa iniziativa rappresenta anche un esempio concreto dell'impegno di Confcommercio per il Sociale: un modo per restituire al territorio parte di ciò che riceviamo, rafforzando il legame con la comunità e alimentando valori di solidarietà e inclusione”.

Il colonnello Luca Mazzini, Comandante della 46esima Brigata Aerea, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Fare beneficenza è sempre un onore e un piacere, soprattutto quando va in favore dei bambini. La 46esima Brigata Aereaè sempre attiva, 365 giorni all’anno, a supporto del Paese ovunque ci sia bisogno, ma ci rende particolarmente felici essere vicini al territorio in cui viviamo. In questo caso, la città di Pisa, i bambini della zona e questa collaborazione, nata già da tempo con diverse realtà locali, ci permettono di essere qui oggi, tutti insieme. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, ai media che hanno dato visibilità a questa iniziativa e alla città intera”.

Luca Cinotti, Caposervizio del Tirreno, ha espresso il suo apprezzamento per l’evento: “Ringrazio Confcommercio per l'organizzazione, che non è stata per niente semplice, e la 46esima Brigata Area, che dimostra sempre la sua importanza e il suo forte legame con la città. Un grazie speciale anche al Banco Alimentare, che porta avanti tante iniziative straordinarie che siamo felici di raccontare accanto alle altre. Il nostro compito è raccontare ciò che accade, ma a volte sentiamo il dovere di essere protagonisti, perché è importante vivere e partecipare attivamente alla vita della città di cui parliamo ogni giorno. Questa iniziativa è un bellissimo modo di esserci, e i sorrisi dei bambini sono il più grande ringraziamento che potessimo ricevere. Siamo già pronti per il prossimo anno, con l’obiettivo di renderla ancora più bella ed emozionante”.

Eugenio Leone, referente regionale del Banco Alimentare, ha sottolineato l'importanza della sinergia tra tutte le realtà coinvolte: “Voglio ringraziare la 46esima Brigata Aerea, Confcommercio, Il Tirreno e tutti coloro che hanno dato una mano. Ci tengo a evidenziare come la collaborazione con le aziende e i vari attori del territorio sia stata determinante per raccogliere doni destinati ai bambini. Grazie a tutti, perché credo fermamente che alimentare la solidarietà sia uno dei valori che unisce la comunità e ci permette di vivere un Natale più bello e condiviso”.

Sono circa 2mila i doni, tra giocattoli e libri, raccolti in favore dei bambini delle famiglie in difficoltà economica che per Natale avranno la gioia di scartare un regalo sotto l'albero. In pochi giorni si è attivata una straordinaria catena di solidarietà che ha visto come protagonisti imprenditori, istituzioni, commercianti, professionisti, semplici cittadini impegnati in prima persona a regalare un sorriso ai bambini. E il risultato è stato eccezionale, da Pisa a San Miniato, da Pontedera al Litorale. Un'iniziativa celebrata con la festa finale presso l'Atoc Air Terminal Center della 46° Brigata Aerea e la consegna dei doni ai bambini da parte di Babbo Natale.

Presenti alla festa finale del “Regalo Sospeso” Paolo Pesciatini, assessore al Commercio del Comune di Pisa, Alessandro Puccinelli, assessore al Commercio del Comune di Pontedera e Bice Del Giudice, assessore al Commercio del Comune di Cascina.

Tanti gli imprenditori e dirigenti Confcommercio che hanno donato un “regalo sospeso” acquistando giocattoli e libri nelle attività aderenti: Lorenzo Nuti (Enzo Boutique – Pontedera), Alessandro Simonelli (Ottica Simonelli – Ponsacco), Maurizio Nardi (Samovar Viaggi – Capannoli), Giulia Antonelli (Top 5 Viaggi), Ilaria Merlin (Treno Pisa Tour) Giulia e Lucia Caroti Ghelli (Farmacia Caroti Ghelli – Tirrenia), il Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Pisa che ha acquistato i doni presso Il Birillo di Marina di Pisa e Farmacia Caroti Ghelli di Tirrenia. Un ringraziamento al Dipartimento ABS di Estar – Ente di Supporto Tecnico e Amministrativo della Sanità toscana, che ha contribuito all'iniziativa donando a bambini e bambine la possibilità di scartare un regalo sotto l'albero.

Questa la lista delle attività aderenti che hanno aderito all'iniziativa: Toys Center Pisa (loc. Ospedaletto, via Malpighi 20); Goblin Cafè (Pisa, via del Borghetto 31); Libreria Erasmus (Pisa, piazza Cavallotti 9); Il Birillo (Tirrenia, viale del Tirreno 139 e Marina di Pisa, via Moriconi 41); La Nuova Marina (Marina di Pisa, via Maiorca 135); Libreria Civico 14 (Marina di Pisa, via Maiorca 14/B); Farmacia Caroti Ghelli (Tirrenia, viale del Tirreopno 129); ToySuper (Cascina, loc. Navacchio. via del Nugolaio 254 c/o Centro dei Borghi); Grafikart (Cascina, viale Comaschi 47/55); Cartoleria Gabriele (Vicopisano, viale Armando Diaz 79); Punto e a Capo (San Miniato Basso, via Tosco Romagnola Est 475); Edicola Elefante Giovanni (San Miniato Basso, via Tosco Romagnola Est 701); AZ di Manuela Marinai (Castelfranco di Sotto, via Francesca Sud 23/27); Lo Scrigno di Giorgi Silvia (Staffoli, via Livornese 24); Da Bimbo a Bimbo (Ponsacco, viale Europa 49); Cartucce&Inchiostro (Ponsacco, via Valdera P. 50); Edicola Bufalini (Pontedera, viale Rinaldo Piaggio 5/A); Ghera Giocattoli (Pontedera, via San Faustino 51); La Scuola Tuttoufficio (Capannoli, Via Volterrana 208); Linea Studio (Capannoli, via Niccolini 2); Edicola Sogno Matto di Gasperini Bernardetta (Santo Pietro Belvedere, via Pinete 34); Idee in Piazza (Casciana Terme, via Cavour 35).

Fonte: Ufficio Stampa

