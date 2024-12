Coppia inedita, ma già affiatata: Pieraccioni e Siani raccontano il loro "Io e te dobbiamo parlare"

Forse i comici più rappresentativi delle loro rispettive città. Da una parte Leonardo Pieraccioni e dall'altra Alessandro Siani, un binomio inedito che sta già lasciando il segno grazie alla loro sintonia mostrata davanti allo schermo. Quasi come fossero due fratelli, uno maggiore e uno minore, scherzano e si divertono mentre presentano la loro prima commedia insieme: "Io e te dobbiamo parlare".

Leonardo Pieraccioni torna a fare 'solo l'attore' per la prima volta dopo 26 anni, l'ultima occasioni in "Il mio west" diretto da Giovanni Veronesi. Il comico toscano ha raccontato la prima chiamata con Alessandro Siani e come tutto ha avuto inizio. "Come mi ha convinto? Quando mi ha detto 'vuoi venire a divertirti con me?', non ho esitato un secondo".

La trama di "Io e te dobbiamo parlare"

Una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due. Antonio (Alessandro Siani) e Pieraldo (Leonardo Pieraccioni) condividono molte cose: una carriera non sempre luminosa, un sodalizio non sempre sodale, un legame di lungo corso ma un po’ ammaccato - due esistenze apparentemente troppo tranquille per due agenti di polizia che il destino ha voluto sapientemente intrecciare. Matilde (Brenda Lodigiani) è infatti l’ex moglie di Antonio e l’attuale compagna di Pieraldo, Maria (Gea Dall’Orto), è la figlia di Antonio e vive con la madre e Pieraldo. E poi c’è Sara (Francesca Chillemi), l’affascinante poliziotta con cui Antonio ha forse avuto un passato e potrebbe avere un futuro. Insomma, una famiglia allargata ma un’amicizia a volte troppo stretta per due improbabili colleghi con molte idee e non grandi ambizioni. Decisamente, il pericolo non era il loro mestiere….fino a quando, incredibilmente, non dovranno affrontare un vero crimine, un caso molto intricato e rischioso che, fra sfide contro il tempo e colpi di scena, cambierà la loro vita per sempre. Una coppia sorprendente, due perfetti sparring partner per una commedia all’ultimo respiro.

Tornare a riempire le sale con la commedia

"E' uno di quei film che dovrebbe riempire le sale in cui ancora di più il pubblico e la gente vuole staccare dai problemi che ci sono intorno a noi", esordiscono i due comici. Un film corale, dove anche i co-protagonisti hanno la loro rilevanza: "In questo film ce ne sono veramente tanti - sottolinea Pieraccioni- fanno a gara a chi è più bravo".

Anche l'attore Sergio Friscia si fa l'augurio che "la commedia possa tornare a essere di protagonista del cinema italiano, è un film che merita molto".

Un film che unisce le distintive comicità regionali di Pieraccioni e Siani, una pellicola che mescola elementi di commedia con sfumature di azione e poliziesco, offrendo una narrazione dinamica e variegata.

Niccolò Pistolesi

