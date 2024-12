Famiglia trovata morta in casa a Firenze, la bambina sottoposta a terapia iperbarica

La bambina di sei anni figlia della coppia che ha perso la vita nella casa a San Felice a Ema, secondo le ipotesi a causa delle esalazioni di monossido di carbonio, nella notte è stata sottoposta a terapia iperbarica all'ospedale di Careggi.

Ieri l'intervento dei soccorritori nella villa nella frazione alle porte di Firenze, che purtroppo hanno constatato la morte dei genitori della piccola, Matteo Racheli 49 anni e Margarida Alcione 46 anni, e del figlio dell'uomo, Elio di 11 anni, nato dal precedente matrimonio. La bambina, trasportata in ospedale in gravi condizioni, è sempre ricoverata in terapia intensiva.

L’allarme è stato lanciato dall’ex moglie del 49enne, dopo che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nel primo pomeriggio sul posto vigili del fuoco, polizia scientifica, carabinieri e personale del 118. L’ipotesi principale è che il decesso sia stato causato da un’intossicazione da monossido di carbonio.

Notizie correlate