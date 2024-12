"Il CoccoMiao" a Montopoli, presentazione della collana di Inbook in Comune

Appuntamento domani mattina, sabato 21 dicembre alle 10.30 alla biblioteca di Montopoli, con la presentazione della collana di inbook "Il CoccoMiao", libri tradotti in simboli CAA con lo scopo di facilitare la possibilità di ascolto della lettura ad alta voce di libri illustrati per bambini, bambine, ragazzi e ragazze.

Il CoccoMiao è un progetto nato grazie alla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa e alla sinergia di tanti soggetti, sia istituzionali che del privato sociale, con la volontà di collaborare alla costruzione di una comunità di tutte e tutti e di valorizzare, anche attraverso il patrimonio artistico e culturale, la diversità e l’unicità di ognuno.

Libri nati grazie al lavoro dell'illustratore Damiano Salvadori, Pietro Masoni l'ideatore, Lucia Mostardini l'autrice, Giacomo Masoni il grafico, la logopedista Francesca Giani, Promocultura che è l'ente promotore del progetto e Federighi Editori.

L'Inbook è un libro tradotto in simboli che nasce con lo scopo di facilitare la possibilità di ascolto della lettura ad alta voce di libri illustrati per bambini e ragazzi.

La CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa – è un insieme mirato di strategie e tecniche che assolve a molteplici funzioni, utile per chi ha bisogni comunicativi complessi, per chi non conosce la lingua, per stimolare lo sviluppo del linguaggio e per sviluppare i prerequisiti della lettura e della scrittura di tutti i bambini.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

