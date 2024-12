Lavori alla Misericordia di Cerreto Guidi, novità per il 2025

Importanti novità per lo storico edificio che per tanti anni ha ospitato la Misericordia di Cerreto Guidi, in Via Vittorio Veneto, nel centro del paese. Sono infatti pressoché conclusi gli interventi per il rifacimento del tetto e il consolidamento dell’immobile. Era stato proprio per consentire questi lavori di somma urgenza che la Misericordia si era trasferita, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, nei locali del Centro culturale “Saccenti”.

“Si è conclusa una fase importante dei lavori- ha dichiarato il Governatore Luca Prosperi- la sistemazione del tetto era decisiva ed è stata possibile grazie all’impegno congiunto di un insieme di persone. Mi riferisco ai tecnici, all’impresa Barsottini tecnocostruzioni e all’imprenditore che si è reso disponibile per acquisire il credito per i lavori, per un importo di circa 500mila euro, che la Misericordia non avrebbe potuto sostenere. Un particolare ringraziamento al Sindaco per quanto ha fatto in questi anni, condividendo un percorso non semplice e sicuramente non scontato”.

Nel corso di un sopralluogo avvenuto alla presenza del Sindaco, della giunta, del dirigente dell’area tecnica del Comune Arch. Lorenzo Ricciarelli, dei tecnici e del Governatore, è emerso che con il rifacimento del tetto sarà possibile restituire alla comunità, nei primi mesi del 2025, il piano terra dell’edificio dove si trovano il piccolo, ma suggestivo teatrino e la bellissima Sala della Bilerca che per tanti anni ha ospitato iniziative ed incontri.

Per mettere a disposizione il primo piano che la Misericordia intende utilizzare per uffici e per studi medici, ma anche per altri servizi a uso della comunità, verrà lanciato un appello alla cittadinanza e alle aziende del territorio nella speranza di ottenere dei contributi per la realizzazione dei lavori.

“Per i cerretesi è bello sapere- ha aggiunto il Sindaco Simona Rossetti- che questa struttura riprenderà vita. L’edificio ha ospitato molte iniziative ed è stato sede dell’asilo infantile dove sono passate generazioni di cerretesi.

Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a questi lavori. C’è stato un confronto serrato fra l’Amministrazione comunale e la Sovrintendenza che va ringraziata per l’impegno profuso, così come tutti i tecnici, l’impresa e il privato che ha dato un prezioso aiuto. E’il primo, ma importante passo per tornare alla fruibilità di un edificio che è nato nel territorio e per il territorio e che ospita la Sala della Bilerca, probabilmente la più bella di Cerreto Guidi. Ci siamo impegnati con il governatore Prosperi per organizzare delle presentazioni pubbliche che possano favorire la conoscenza dei lavori fatti e di quelli che restano da fare, contando anche con lo strumento dell’Art Bonus, che arrivino dei finanziamenti”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

