Nuovi incontri per Londi: il sindaco va nelle aziende di Montelupo

Martedì 17 dicembre si è svolta la seconda tappa del programma di incontri con le aziende del territorio da parte del sindaco Simone Londi. Il sindaco ha visitato tre importanti realtà locali: Le Stanze di Guitto, affittacamere situato nel centro storico; GM Group, azienda specializzata da quarant’anni nella rivendita, noleggio e riparazione di carrelli elevatori Caterpillar (CAT); e la Cooperativa Sociale Pegaso, attiva nel settore della logistica e nel supporto all’inserimento lavorativo.

Le Stanze di Guitto è un affittacamere inaugurato nel febbraio 2019, situato nel centro cittadino. Il proprietario, Andrea Gabrielli, racconta che la struttura registra un’ottima occupazione ed è spesso al completo.

GM Group, con sede a Montelupo Fiorentino, è un’azienda con un’esperienza di quasi quarant’anni nella vendita, noleggio e riparazione di carrelli elevatori Caterpillar (CAT). Con un parco mezzi di circa 200 unità, l’azienda offre un supporto essenziale alle imprese locali per le loro esigenze logistiche.

La Cooperativa Sociale Pegaso opera nel settore della logistica, offrendo servizi di inscatolamento, facchinaggio e gestione magazzino. La cooperativa ha una forte vocazione sociale ed è impegnata nell’inserimento lavorativo di giovani in condizioni di svantaggio psichico, promuovendo inclusione e reinserimento nel mondo del lavoro.

“Queste visite rappresentano un’opportunità preziosa per approfondire la conoscenza delle aziende locali e creare un dialogo aperto sulle loro necessità. Una solida economia genera benessere per l’intera comunità,” ha dichiarato il sindaco Simone Londi. “Ogni azienda ha una storia unica e dà un contributo prezioso e testimonia la ricchezza e la diversità del tessuto produttivo locale. Dalla promozione turistica all’innovazione tecnologica, fino all’impegno sociale, queste realtà rappresentano un esempio virtuoso di come l’imprenditoria possa avere un impatto positivo non solo sull’economia, ma anche sulla società.”

L’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi coinvolgendo aziende di ogni dimensione e settore, con l’obiettivo di creare una rete di confronto e supporto continuo.