Piace il kit differenziata in tabaccheria a Firenze, oltre 3.000 quelli già richiesti

Sono oltre 3.000 le richieste di ritiro di chiavette digitali, sacchi azzurri per gli imballaggi e sacchi sanitari, avanzate ai tabaccai di Firenze, da altrettanti cittadini, dopo il lancio della nuova iniziativa messa in campo da Alia Multiutility per andare incontro alle esigenze dei propri utenti e rendere il servizio sempre più facile, accessibile e a portata di mano. Sono passate alcune settimane dalla presentazione del nuovo servizio che permette, nel territorio di 42 Comuni toscani, fra cui Firenze, di ritirare il materiale per la raccolta differenziata, oltre che presso i consueti sportelli territoriali, anche utilizzando la rete delle tabaccherie aderenti all’iniziativa. Un primo bilancio del progetto certifica numeri assolutamente positivi, destinati a crescere ancora.

In particolare, nel Comune di Firenze sono attualmente 49 le tabaccherie aderenti (e altre continueranno ad aggiungersi nelle prossime settimane), dove in queste prime settimane si sono registrate oltre 3.000 richieste di ritiro chiavette digitali A-pass, sacchi azzurri per gli imballaggi e sacchi sanitari per pannolini e pannoloni. Un servizio comodo per gli utenti che risiedono in aree in cui è stata attivata l’apertura elettronica dei cassonetti digitali e che quindi possono ritirare le chiavette digitali utili ad aprirli presso i tabaccai aderenti. Nelle aree gestite con sistema di raccolta porta a porta, invece, i cittadini possono rivolgersi ai tabaccai per ritirare i sacchi azzurri e i sacchetti sanitari (ad eccezione della prima consegna, che avviene esclusivamente presso gli sportelli Alia così da permettere l’attivazione del servizio), previa attesa di almeno quattro mesi dall'ultimo ritiro.

Accedere al nuovo servizio è semplice: gli utenti possono presentarsi nelle tabaccherie aderenti muniti di un documento di identità e del proprio codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o nella seconda pagina della bolletta cartacea. Questa nuova modalità di distribuzione rappresenta un'importante semplificazione per le famiglie, che possono così gestire con maggiore efficienza la raccolta differenziata dei rifiuti.

‘Questo nuovo servizio non solo amplia i punti di contatto fra Alia e i cittadini, ma rafforza anche il rapporto di fiducia e collaborazione fra azienda e utenti’, ha dichiarato il presidente di Alia, Lorenzo Perra. ‘Come testimoniano i numeri, il nuovo servizio si dimostra facilmente accessibile e veloce, oltre che gratuito. Prosegue dunque nostro processo verso la semplificazione dei servizi rivolti ai cittadini, che si dimostrano efficaci proprio grazie alla partecipazione degli utenti’.

‘Essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini significa anche favorire la raccolta differenziata. L'alto numero di richieste avute nelle 49 tabaccherie convenzionate con Alia dimostra che è un impegno da portare avanti e potenziare’ ha detto la vicesindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani.

Il progetto, che si inserisce nella strategia di continuo miglioramento introdotta da Alia, è destinato a crescere ulteriormente grazie all'adesione di nuovi tabaccai e l'estensione del servizio ad altri Comuni. L’elenco delle tabaccherie aderenti all’iniziativa è consultabile su www.aliaserviziambientali.it.

Si ricorda che a Firenze è possibile ritirare le attrezzature per la raccolta differenziata anche presso il Punto Alia di via Nigetti, aperto da lunedì al venerdì in orario 8.30-14 e 14.30-17.30, oppure presso gli sportelli alle sedi dei Quartieri (Via del Tagliamento 4 per il Quartiere 3, ogni martedì con orario 8.30-13; Piazza Leon Battista Alberti 1/A per il Quartiere 2, ogni venerdì con orario 8.30-13; Viuzzo delle Calvane 3 per il Quartiere 5, aperto ogni lunedì e venerdì in orario 8.30-13).

Fonte: Ufficio Stampa

