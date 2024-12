Teatro, sicurezza, cimitero e altro: convocato Consiglio comunale a Empoli

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 23 dicembre 2024, nella sala al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41, a partire dalle 9 con eventuale prosecuzione alle 15.

Inoltre, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Dimissioni della consigliera comunale Serena Gasparri - surroga e convalida nomina del nuovo consigliere.

3.Sostituzione della consigliera comunale Serena Gasparri da componente della Commissione consiliare ii "assetto e utilizzazione del territorio, ambiente ed infrastrutture, demanio e patrimonio”.

4.Elezione del nuovo rappresentante del Comune di Empoli in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa a seguito delle dimissioni della consigliera Serena Gasparri.

5.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle sulla bonifica della Farfalla.

6.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle sul futuro teatro “Il Ferruccio”.

7.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su tagli pini in via Ghiberti.

8.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su situazione di vetustà, inefficienza e ripetuti guasti relativi all'impianto di riscaldamento del Centro diurno di Cerbaiola. guasto verificatosi in data 16.12.2024.

9.Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2025.

10.Approvazione del Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027.

11.Programma Triennale 2025-2026-2027 ed elenco annuale 2025 dei Lavori Pubblici. Approvazione definitiva.

12.Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2026-2027, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. Approvazione.

13.Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027.

14.Commissione Pari Opportunità - Approvazione della graduatoria per la nomina delle componenti della Commissione.

15.Approvazione definitiva della variante normativa al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.34 e 238 della lrt 65/2014 per approvazione del progetto di realizzazione del chiosco in legno all'interno del cimitero di Sant'Andrea.

16.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su iniziativa per la riduzione dello spreco alimentare e idrico nella ristorazione locale per aiutare gli amici a 4 zampe.

17.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 stelle su sostanze stupefacenti.

18.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su viabilità Santa Maria – zona via Sanzio e ospedaliera.

19.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi Sinistra, Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico e Questa è Empoli contro ogni forma di violenza sulle donne e contro la stigmatizzazione del fenomeno dell’immigrazione come causa principale dei femminicidi.

20.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su la città di Empoli unita contro il Ddl Sicurezza.

21.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 stelle su il Comune di Empoli sia protagonista attivo per la pace per scongiurare l’olocausto nucleare.

22.Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia Empoli del Fare su riduzione aliquota Irpef che ha colpito i cittadini toscani gravati dall’aumento dell’addizionale con legge 22 dic. 2023

23.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su centomila no per fermare la guerra.

24.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi Sinistra a sostegno del rafforzamento degli organici della Polizia di Stato del Commissariato cittadino e per dotare il Commissariato di Empoli di un numero adeguato di alloggi per le donne e gli uomini della Polizia di Stato, stimolando ogni collaborazione possibile con le realtà cittadine, i soggetti pubblici e privati.

25.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi Sinistra “scuola equa – mozione a sostegno dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole”.

26.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli e Alleanza Verdi Sinistra in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani (10 dicembre 2024) difendiamo i diritti e il diritto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

