Multato di mille euro per aver minacciato il personale sanitario

Un sessantenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato multato di mille euro dai NAS per aver ripetutamente molestato e minacciato il personale di un centro socio-sanitario livornese. La denuncia presentata dalla direzione sanitaria dell'Asl Toscana nord ovest ha portato all'apertura di un'indagine che ha accertato le condotte aggressive dell'uomo, sia di persona che attraverso chiamate telefoniche. La sanzione, in linea con la legge n.113/2020, è stata comminata per punire comportamenti violenti e intimidatori nei confronti degli operatori sanitari, socio-sanitari o anche di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso.

Notizie correlate