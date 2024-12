Parco Mariambini: decoro e sicurezza al centro della rigenerazione

Ridonare decoro e sicurezza: questi i punti chiave del progetto di rigenerazione del Parco Mariambini di Empoli, inaugurato questa mattina. All'evento erano presenti, oltre a numerosi cittadini, il sindaco Alessio Mantellassi, alcuni membri della giunta comunale, le forze dell'ordine, Don Guido Engels, il gruppo sportivo di Cascine Volley e il Centro Attività Musicali di Empoli.

"Siamo contenti di essere arrivati ad aprire il parco entro la fine dell’anno, come previsto dal programma elettorale, - ha dichiarato il sindaco Alessio Mantellassi-. Questo risultato è stato possibile grazie a un gioco di squadra che ha permesso di realizzare il progetto.

"Abbiamo rimosso il muro che circondava il parco. Quel muro, spiega il sindaco, "raccontava la storia del parco, che, quando fu fondato, doveva essere circondato e protetto. Per l'epoca era un'idea sensata, ma oggi è necessario adeguare i luoghi ai tempi e ai bisogni. Integrare gli spazi è fondamentale, perché uno spazio chiuso può diventare un luogo di degrado e un problema di sicurezza. La ringhiera che abbiamo installato lo integra nella città, rendendolo più aperto e vivibile.

Abbiamo riacceso la fontana, realizzato un marciapiede con un nuovo accesso in via Bisarnella e creato una nuova area sportiva dedicata alla pallavolo, che rende il parco più vivibile e frequentato".

Sul tema della sicurezza, il primo cittadino afferma che questa "non si garantisce solo con i controlli delle forze dell’ordine, ma anche attraverso la cura degli spazi pubblici e la loro valorizzazione. Sono state eliminate le zone d’ombra grazie alla rimozione dei muri, installati nuovi lampioni e potenziato il circuito delle videocamere di sorveglianza. Queste sono strategie concrete per migliorare la sicurezza.

Ho visto persone passeggiare tranquillamente nel parco, e questo dimostra che siamo sulla buona strada".

Dopo il taglio del nastro, accompagnato dall'Inno di Mameli eseguito dalla banda del CAM, don Guido Engels ha dedicato una benedizione a tutti gli empolesi, indipendentemente dal credo religioso, e ha rivolto un augurio di buon Natale.

Successivamente, la banda ha guidato i visitatori con una marcia musicale lungo la nuova passeggiata del parco appena inaugurato. La passeggiata per 'riscoprire' il Parco è stata accompagnata dalla musica della banda del Centro Attività Musicale Empoli, mentre nell'area verde si è tenuta una dimostrazione di pallavolo a cura dell'Asd Cascine Empoli Volley nel nuovo campo multisportivo. Il corteo si è fermato in visita al Mercatale di via Bisarnella prima della partitella nel nuovo campo da volley.

A proposito dei lavori pubblici, il sindaco ha annunciato gli interventi previsti negli altri parchi empolesi, a partire dal Parco della Rimembranza. Questo progetto "restituirà decoro e sicurezza e offrirà un nuovo spazio giochi, più adatto al contesto del luogo".

Il primo cittadino ha annunciato anche i prossimi interventi nelle aree verdi della città: "Stiamo per affidare anche i lavori per il Parco della Rimembranza per potenziare l'illuminazione, migliorare il decoro, ricostruire l'area gioco. Abbiamo fatto questi interventi anche al parco di via XI Febbraio e per il prossimo anno abbiamo previsto una piccola area dedicata al basket. Nel piano triennale delle opere pubbliche abbiamo inserito anche la rigenerazione di piazza Matteotti e di piazza Don Minzoni. Rigenerare gli spazi è un modo per rendere la città più bella e più vivibile da tutti".

Il 27 dicembre sarà votato il piano per la rigenerazione di Piazza Matteotti, mentre i lavori per Piazza Don Minzoni sono previsti per il 2026. Un approfondimento sul piano dei lavori pubblici dell'amministrazione comunale è disponibile a questo link.

PARCO MARIAMBINI - COSA È STATO FATTO

Come da progetto, sono stati investiti 140mila euro per molti interventi. Il primo su tutti è il muro in pietra che delimitava tutta via Bisarnella per circa 150 metri, ora sostituito da una recinzione metallica con nuovi ingressi, in modo da rendere visibile e accessibile da fuori l'area. Sono stati realizzati nuovi marciapiedi per delimitare l'area anche esternamente, inoltre è stata potenziata la videosorveglianza con 8 telecamere e 16 nuovi corpi illuminanti per non lasciare zone d'ombra nell'area verde. Lungo il percorso, sono stati alloggiate nuove panchine e alcuni avvallamenti sono stati sistemati per la camminata nel parco. Infine, è stata ristrutturata la pensilina in legno e riattivata la fontana all'ingresso su via Pievano Rolando. Per la parte del tempo libero, è stata predisposta una rete in acciaio multisportiva (può essere tenuta alta per il volley o bassa per il tennis) nell'area che si affaccia sul parcheggio di via Bisarnella.

Niccolò Banchi

