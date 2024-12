Rubano due tute a un negozio e fuggono spintonando l'addetto, bloccati e arrestati

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Pisa hanno tratto in arresto un uomo e una donna, entrambi pregiudicati, per il reato di rapina aggravata in concorso.

I due, lui extracomunitario senza fissa dimora sul territorio nazionale e lei di nazionalità italiana, si sono resi protagonisti di un tentativo di furto con rapina all'interno di un negozio di abbigliamento del centro cittadino. La coppia, dopo essersi impossessata di alcuni capi di abbigliamento per un valore di circa 150 euro, ha tentato la fuga spintonando l'addetto alla sicurezza del negozio. Il tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, coadiuvati da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Pontasserchio (PI), ha permesso di bloccare i malviventi e recuperare l'intera refurtiva, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

L’Autorità Giudiziaria di Pisa, informata dei fatti nella persona del sostituto Procuratore di turno, che coordina le indagini, ha disposto l'associazione degli arrestati presso la locale casa circondariale

