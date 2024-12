Treni, prove tecniche sulla linea a Firenze: ritardi di quasi tre ore

Anche a Natale la pazienza dei viaggiatori che scelgono il treno come mezzo di trasporto in Toscana è stata messa a dura prova. Questa mattina la circolazione ferroviaria che aveva la stazione di Santa Maria Novella come nodo principale è stata pesantemente rallentata dalle 7.30 e le 9.30 per verifiche tecniche sulla linea a Firenze Statuto. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 160 minuti. I treni regionali, inoltre, hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso.

Notizie correlate