Un medico per due Comuni in alto Mugello, accade a Marradi e Palazzuolo sul Senio

I sindaci di Marradi e Palazzuolo sul Senio, Tommaso Triberti e Marco Bottino, hanno lanciato un allarme sulla grave carenza di medici di base che colpirà i due comuni a partire da fine anno. Con il pensionamento della dottoressa Vignoli e l'insuccesso dei bandi per trovare un sostituto, circa 4.000 cittadini rischiano di rimanere senza un medico di famiglia. Per affrontare questa emergenza, sono state indette due assemblee pubbliche il 23 dicembre a Palazzuolo sul Senio (orario e luogo da definire), e il 27 dicembre a Marradi (alle 17 luogo da definire) per coinvolgere la cittadinanza e discutere possibili soluzioni, anche temporanee. Durante le assemblee i sindaci e il direttore della Società della salute del Mugello Marco Brintazzoli aggiorneranno i cittadini sulle soluzioni in corso di definizione. Nel frattempo, i consiglieri di centrodestra Mugello Alto Mugello Raffaella Ridolfi (capogruppo) e Paola Cavini hanno chiesto alla Regione Toscana un intervento urgente, avanzando anche la proposta di ridurre le tasse locali per compensare il disservizio.

