Emma Villas Siena chiude bene il girone d'andata con la vittoria su Reggio Emilia

In una serata di grande freddo, ed è stato freddo intenso anche dentro il PalaEstra durante il match valevole per la tredicesima giornata, la Emma Villas Siena chiude bene il girone di andata e si fa un bel regalo di Natale conquistando la vittoria per 3-1 nel match contro la Conad Reggio Emilia. Buono l’approccio dei senesi sin dal primo set, i biancoblu conquistano un successo pesante e prezioso per la classifica e si portano a quota 19 punti. Il match è stato giocato davanti a una delegazione di dipendenti Beko dello stabilimento di viale Toselli di Siena che stanno vivendo una difficile situazione lavorativa e ai quali la Emma Villas Siena esprime la propria solidarietà.

Primo set

La squadra di coach Graziosi in formazione tipo, con Nevot-Nelli, Randazzo-Cattaneo, Trillini-Rossi, Bonami. La Emma Villas Siena parte forte: 7-1 di parziale. Bel muro di Randazzo, ace di Trillini e attacchi vincenti di Gabriele Nelli. Con la murata vincente di Catttaneo Siena si porta sul 9-2. Ancora Randazzo e Nelli a segno per l’11-4. Il servizio vincente di Thomas Nevot porta al 14-5, Reggio Emilia risponde con Suraci. Gli ospiti non demordono, bel muro di Sighinolfi. Nevot allora guarda al centro e trova la veloce vincente di capitan Andrea Rossi. Suraci esulta dopo il suo ace di qualità (17-11). Un lunghissimo e bellissimo scambio, con grandi difese da una parte e dall’altra, viene chiuso dal tocco vincente di Claudio Cattaneo per il 20-13. Luigi Randazzo chiude il primo set in favore di Siena sul 25-16.

Ci sono 5 punti a testa per Luigi Randazzo e Stefano Trillini, i senesi hanno attaccato con il 63%.

Secondo set

Reggio Emilia inizia forte (4-6). Due bei punti della Emma Villas: Nevot serve bene Trillini, subito dopo il centrale di Siena mette a segno una murata vincente. Il punto di Cattaneo vale il 10-7, coach Fanuli chiama time out per parlare con i suoi. A Sighinolfi risponde per due volte Cattaneo, Siena mette di nuovo la freccia: 16-15. Che diventa +2 con l’errore di Stabrawa. Nevot sta guidando assai bene la squadra servendo con profitto tutti gli attaccanti biancoblu. Nelli firma il 22-17. Randazzo mura Stabrawa per il 23-17. Siena chiude il secondo set 25-19.

Terzo set

Ancora Reggio Emilia avanti, gli ospiti prendono un margine. Suraci firma il punto dell’8-11. Stabrawa in questo caso guida la sua squadra che prende un buon vantaggio (14-17). Nelli è bravo nel mani-out (15-17). Randazzo dà il -1 (16-17). Stabrawa a segno, poi Suraci approfitta della ricezione errata dei senese e appoggia il 20-23. Bravo Randazzo (21-23). Reggio Emilia, guidata da Suraci che realizza 8 punti in questo parziale, conquista il set 22-25.

Quarto set

Nelli prende per mano la squadra con 4 punti, tre in attacco e uno con una murata vincente. Cattaneo stampa la murata del 14-12. Siena ha punti da Cattaneo e Randazzo, ancora protagonisti. L’ex Rocco Barone mura per il 21-17. Rossi realizza la veloce del 22-17. Ace di Nelli ed è 23-17. Cattaneo chiude il quarto set sul 25-18. La Emma Villas Siena conquista tre punti.

Emma Villas Siena – Conad Reggio Emilia 3-1 (25-16, 25-19, 22-25, 25-18)

EMMA VILLAS SIENA: Trillini 12, Nevot 2, Bonami (L), Melato, Coser (L), Alan Patrick Araujo, Alpini, Nelli 18, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 16, Ceban, Cattaneo 17. Coach: Graziosi. Assistente: Monaci.

CONAD REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini, Gottardo 1, Porro 3, Partenio, Guerrini 8, Stabrawa 12, De Angelis (L), Barone 2, Bonola 5, Gasparini, Alberghini, Suraci 16, Sighinolfi 3. Coach: Fanuli. Assistente: Zagni.

Arbitri: Fabio Bassan, Michele Marotta.

NOTE. Percentuale in attacco: Siena 52%, Reggio Emilia 32%. Muri punto: Siena 6, Reggio Emilia 11. Positività in ricezione: Siena 55% (42% perfette), Reggio Emilia 66% (39% perfette). Ace: Siena 5, Reggio Emilia 1. Errori in battuta: Siena 14, Reggio Emilia 14.

Durata del match: 1 ora e 52 minuti (26’, 28’, 29’, 29’).

Spettatori: 350.

Mvp: Cattaneo.

Fonte: Ufficio Stampa Emma Villas Volley Siena

