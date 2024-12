La casa di Babbo Natale nella Fortezza di Arezzo al buio dopo corto circuito del quadro elettrico

Un quadro elettrico che prende fuoco, tecnici investiti da uno scoppio, e la casa di Babbo Natale, allestita nella Fortezza di Arezzo, rimasta al buio con l'intervento di carabinieri e vigilantes che hanno rassicurato ed evacuato i numerosi visitatori, senza creare il panico. È' accaduto ieri sera alle 18, quando in Fortezza ad Arezzo, dove sono allestiti la Casa di Babbo Natale e parte degli eventi della Città del Natale, un quadro elettrico ha preso fuoco.

Il focolaio è stato spento dall'operatore sul posto e dopo circa mezz'ora sono arrivati due elettricisti che, mentre cercavano di isolare il problema, sono stati investiti da uno scoppio. Subito soccorsi non sono risultati gravi. A quel punto però la Fortezza è rimasta quasi completamente al buio e la sicurezza ha deciso di evacuare i numerosi visitatori che sul momento non capivano cosa stava succedendo. Successivamente la situazione è tornata sotto controllo. "Questa mattina - hanno confermato gli organizzatori - sono arrivati i ringraziamenti per come la situazione è stata gestita senza creare panico proprio il giorno successivo dell'attentato in Germania".

