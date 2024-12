Lupi Santa Corce: a La Spezia si cerca di chiudere l'anno in bellezza

La 13^ giornata del campionato nazionale di serie B riserva alla Codyeco Lupi S. Croce una trasferta difficile sul campo della Trading Log NPSG La Spezia.

Il posticipo della domenica (ore 17.00), in pieno clima prenatalizio, metterà di fronte due tra le formazioni più accreditate del torneo. I biancorossi, con l’eccezione del breve passaggio a vuoto tra la 5^ e la 6^ giornata (sconfitte con Sassuolo e Sestese) hanno rispettato in pieno il ruolo, e si presentano a questa ultima sfida del 2024 forti di cinque vittorie consecutive. La formazione ligure ha incontrato qualche difficoltà in più, come testimonia la posizione in classifica, e arriva dalla bruciante sconfitta subita a Camaiore nel turno infrasettimanale. Il tutto dovuto a infortuni che hanno più volte costretto coach Parisi a schierare sestetti di emergenza, e la Società a tornare sul mercato per integrare una rosa ridotta all’osso.

Trattandosi di un posticipo, l’unico di giornata, si conoscono già i risultati delle altre, e quindi che la capolista Sestese è scivolata tra le mura amiche contro Camaiore, che S. Martino è caduta a Firenze, e tutto il resto. Riportiamo in calce il quadro completo.

In poche parole, la Codyeco scenderà in campo al Pala Spezia con l’allettante prospettiva di riprendersi la vetta, in caso di vittoria da tre punti. Tra l’obiettivo e il risultato c’è di mezzo la prestazione e ci sono di mezzo gli avversari, che allo stesso modo avrebbero bisogno di un successo per accorciare sulle prime posizioni e rilanciarsi. Sarà una gara da non perdere, emozioni assicurate per chi deciderà di seguire i Lupi in trasferta sacrificando alla pallavolo e alla passione un pomeriggio di shopping e relax da dedicare alla famiglia.

Arbitri dell’incontro: Francesca Palumbo, Marco Viale

Live Streaming: la diretta della gara sarà disponibile sul canale YouTube: Lupi Volley TV

Roster:

Trading Log NPSG La Spezia: 1 Louza Omar, 3 Perassolo Emilio, 7 Pierro Stefano, 8 Moretti Davide, 10 Bettucchi Andrea, 11 Briata Andrea (L), 12 Cai Nicolo, 13 Ferraguti Fabrizio, 14 Kolev Denislav Dragomirov, 15 Borrello Samuele (L), 16 Klun Jacopo, 17 Moscarella Lorenzo, 20 Materno Giacomo, 24 Zoratti Marco. All. Parisi Luigi

Codyeco Lupi S. Croce: 1 Civinini Jordan (L), 2 Baldaccini Niccolò (L), 3 Maletaj Daimon, 4 Camarri Lorenzo, 5 Baldini Tommaso, 6 Pieri Iacopo, 7 Colli Leonardo (k), 8 Matteini Alessio, 9 Simoni Francesco 10 Da Prato Francesco, 11 Caproni Lorenzo, 15 Mignano Matteo 17 Pahor Mitja, 31 Bini Duccio, 38 Attuoni Filippo. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

La giornata (13^ andata)

Maxitalia Jumboffice Sestese-UPC SHD Camaiore 1-3

Sacmagroup Cecina-Beca Tensped Modena 3-1

VVF Maurizio Marconi Reggio Emilia-Gruppo Lupi Pontedera 1-3

Firenze Volley-AMA S. Martino Reggio Emilia 3-0

Isomec Inzani Parma-C.U.S. Genova 0-3

Invicta Solcaffè Grosseto-Toscanagarden Castelfranco 3-0

Kerakoll Sassuolo: riposa

