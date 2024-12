Prefettura di Firenze: massima attenzione agli eventi delle festività e del Giubileo

Alla luce dei recenti accadimenti occorsi in Germania, questa mattina in Prefettura si è riunito il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici delle Forze di polizia e del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco; dell’Assessore alla Sicurezza Urbana del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale, nonché alla presenza del Sindaco di Fiesole, Cristina Scaletti. Era altresì rappresentata l’Arcidiocesi di Firenze.

L’analisi svolta dai partecipanti si è concentrata sui principali eventi legati alle Festività natalizie previsti a Firenze e nelle altre realtà dell’area metropolitana, così come sulle iniziative religiose previste per la celebrazione del Giubileo della Chiesa Cattolica.

In particolare è stato condiviso il massimo rafforzamento dei controlli e delle verifiche dei siti interessati, con particolare attenzione alle aree soggette a maggior afflusso di persone.

A tale scopo, saranno svolti altresì mirati e preventivi sopralluoghi congiunti delle aree d’interesse da parte delle Forze dell’Ordine, unitamente al personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, affinché sia garantito il sereno svolgimento delle Festività natalizie nonché le celebrazioni del Giubileo.

Fonte: Telegrafo UTG

