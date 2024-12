Use Computer Gross: il 2024 si chiude con la sconfitta contro Cecina

Finisce con una sconfitta l’anno solare dell’Use Computer Gross. La squadra biancorossa cede sul campo di Cecina per 93-82 pagando soprattutto un parziale finale con i padroni di casa dell’ex coach Da Prato capaci di segnare ben 32 punti grazie soprattutto al tiro dalla lunga distanza. Una gara che vede i biancorossi in campo senza Rosselli, fermato da un problema influenzale, ma comunque protagonisti di una partita ben giocata contro un avversario in crescita, specie dopo l’arrivo di Mazic, uno dei protagonisti della gara. Fra le note positive della serata il ritorno di Maric sui suoi livelli dopo i problemi fisici accusati di recente.

I biancorossi giocano un buon primo tempino ma mollano un po’ la presa prima dell’intervallo al quale si arriva sul 44-36. La terza frazione illude visto che la Computer Gross, trascinata anche da un ottimo Sesoldi, la chiude avanti per 61-67 con ben 31 punti all’attivo ma nei dieci minuti finali Cecina entra in ritmo e trova i canestri per portare a casa la vittoria. Finisce 93-82. Prossimo impegno sabato 4 gennaio in casa con La Spezia.

93-82

BASKET CECINA

Pdroni 13, Saccaggi 12, Mazic 20, Pistolesi 11, Tintori 2, Bruci 6, Pistillo 21, Nannipieri 8, Dabo, Parietti. All. Da Prato (ass. Cavazzana)

USE COMPUTER GROSS

Giannone 21, Baccetti 3, Sesoldi 17, De Leone 12, Mazzoni 2, Quartuccio 8, Maric 19, Tosti ne, Regini ne, Ramazzotti, Marini. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Parziali: 23-23, 44-36 (21-13), 61-67 (17-31), 93-82 (32-15)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate