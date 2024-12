Aggredisce i carabinieri a un controllo, arrestato

Un 50enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale a Scandicci. Nella serata del 22 dicembre i carabinieri lo hanno fermato per eseguire un normale controllo. Lo stesso, durante le procedure identificative, ha aggredito i militari per evitare la propria identificazione, senza cagionare loro alcuna lesione. Il 50enne, condotto in caserma ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di questa caserma. Arresto convalidato e applicazione della custodia cautelare in carcere a Sollicciano.

