Bargino, per Natale il regalo è il fontanello

Aperta una nuova casa dell’acqua nel Comune di San Casciano in Val di Pesa. Il sindaco Roberto Ciappi, il presidente di Publiacqua Nicola Perini e i rappresentanti dell’associazione locale La Ciurma hanno tagliato il nastro del terzo fontanello del territorio realizzato da Publiacqua. Dopo le località Bardella e Chiesanuova anche nella frazione di Bargino un moderno impianto tecnologico installato nel cuore della frazione è pronto ad erogare acqua di alta qualità, naturale e gassata. All’evento inaugurale in versione natalizia erano presenti numerosi cittadini tra cui i componenti dell’associazione La Ciurma che ha contribuito attivamente alla realizzazione del fontanello. Nel corso della cerimonia è stato il presidente Nicola Perini ad illustrare le caratteristiche, i vantaggi e le modalità di utilizzo del nuovo impianto che distribuisce acqua potabile proveniente dall’acquedotto.

“Siamo stati felici di accogliere l’apertura e l’attivazione di un nuovo fontanello che eroga acqua buona e sicura, refrigerata naturale – afferma il sindaco Ciappi - un intervento che attesta l’importanza che attribuiamo a questo tipo di investimenti e agli indubbi benefici che ne conseguono sul piano ambientale ed economico”. Effetti positivi che il Comune ha già potuto constatare con la realizzazione del fontanello di Chiesanuova realizzato nel 2023 e nell’area del Bardella, installato nel 2018. Il successo di quest’ultimo impianto è attestato dal consumo della risorsa che, nonostante la pandemia, ha erogato più di 1,2 milioni di litri di acqua. “L’intenzione è quella di dotare ogni frazione di un fontanello – fa sapere il sindaco – un ringraziamento a Nicola Perini che ci ha permesso di mettere in atto un’azione sostenibile e attivare un servizio che valorizza l'acqua pubblica, fa guadagnare l'ambiente e produce un notevole risparmio per le tasche delle famiglie. Meno bottiglie di acqua minerale significa infatti minori rifiuti, minori emissioni di Co2, meno camion per le strade, minori spese per le famiglie”. “Oltre alla riduzione della produzione dei rifiuti di imballaggio e alla sensibilizzazione al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti – continua il primo cittadino - l’iniziativa riveste una funzione economica e sociale di rilievo, il fontanello non solo fa risparmiare i cittadini ma rappresenta un luogo che favorisce le relazioni tra le persone”.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa

