In discoteca col manganello, una denuncia a Livorno

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Livorno. Sulla trentina, di origini nordafricane, è stato sanzionato per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

I carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione degli addetti alla sicurezza di una discoteca di Livorno. Questi avevano notato l’uomo in atteggiamenti aggressivi e molesti nei confronti della clientela.

Giunti sul posto, i militari hanno identificato l’uomo e dopo aver eseguito a suo carico una perquisizione personale, gli hanno trovato addosso un manganello telescopico estensibile della lunghezza complessiva di 40 cm, del cui possesso in quella circostanza non è stato in grado di fornire una giustificazione valida. Perciò è stato denunciato.

Notizie correlate