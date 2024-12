No petardi e botti: arriva l’ordinanza del Comune di Poggibonsi

Pubblicata l’ordinanza per il divieto di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale dal 24 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025.

“L’uso incontrollato di questi materiali presenta rischi di varia natura, anche gravi, per le persone oltre ad incidere sul benessere degli animali e sull’ambiente – dichiara l’amministrazione comunale – Proprio per questo, anche sulla scia dei divieti già previsti nel regolamento di polizia urbana in vigore, è stato introdotto lo strumento dell’ordinanza a tutela della salute pubblica e degli amici a quattro zampe”.

L’ordinanza prende le mosse dal fatto che la consuetudine di celebrare le festività con lo scoppio di petardi, botti, mortaretti e similari, nonché di fuochi ed artifici in libera vendita, subisce un incremento importante in alcuni periodi dell’anno, in particolare in prossimità delle festività natalizie e di fine anno.

Tenuto conto che tale attività è causa di disagi, pericoli e danni per le persone, per gli animali e per l’ambiente è stato disposto il divieto temporaneo di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici nell'ambito del centro abitato dal 24 dicembre al 7 gennaio. Fanno eccezione gli articoli pirotecnici a basso rischio e a basso livello di rumorosità (per come classificati in base alla normativa) destinati ad essere utilizzati, in base alla tipologia, in spazi confinati o al di fuori degli edifici.

Il divieto riguarda la possibilità di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico nei luoghi pubblici o ad uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi pubblici, e di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico da parte di minori.

Fondamentale è come sempre il senso di responsabilità individuale e il rispetto di una serie di raccomandazioni come quella di non affidare a minori prodotti il cui uso comporta un pur minimo livello di pericolo e di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

