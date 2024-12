Tumore al seno: cinque 'Reggiseni sospesi' regalati grazie al mercatino del CoWorking di E

La solidarietà passa attraverso l’artigianato, la sostenibilità e la promozione del territorio. “Il CoWorking di E” ha ospitato, lo scorso venerdì, un mercatino natalizio a supporto delle donne che affrontano il lungo percorso post-operatorio per combattere il tumore al seno.

L’iniziativa ha sostenuto il progetto di Feeling Nova, ideato da Chiara Pasini nel 2015, che propone una linea di intimo post-operatorio pensata per favorire la rinascita femminile. La linea offre indumenti che valorizzano la donna, superando le limitazioni degli indumenti post-operatori tradizionali, spesso percepiti come mortificanti. Questi reggiseni, innovativi sia nella forma che nei materiali, "sono naturalmente cicatrizzanti".

L'iniziativa benefica, che ha coinvolto artigiani locali offrendo loro l'opportunità di farsi conoscere sul territorio, ha raccolto 400 euro, destinati a donare cinque "reggiseni sospesi" della collezione Wabi Sabi. Chiara Pasini, tramite le sue piattaforme social (Instagram e il blog), ha condiviso un form online per selezionare le cinque donne a cui verrà regalato il reggiseno.

"Sono una designer milanese, ma sono venuta qua in Toscana per partecipare all'evento di Empoli", si presenta Chiara. "L'iniziativa del reggiseno sospeso, assieme ad altre iniziative che faccio ogni tanto, vuole aiutare le donne che stanno affrontando il tumore al seno, per supportarle nel riprendersi la loro vita. Feeling Nova, un progetto nato dalle donne per le donne nel 2015 insieme a Textilross, ha una community online che condivide progetti e indirizzi utili non solo per le donne operate di tumore al seno, ma anche per le famiglie e gli amici. Mi farebbe piacere regalare un paio di questi reggiseni a donne del territorio empolese che mi ha ospitato", conclude Pasini.

La linea Wabi Sabi è acquistabile sul sito di Feeling Nova.

Niccolò Banchi

Notizie correlate