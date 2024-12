Bonus Tpl, San Casciano rimborsa fino al 40%

Rimborsi fino al 40% sul costo di un titolo di viaggio acquistato dall’abbonato in base alle fasce ISEE. Il Comune di San Casciano in Val di Pesa prevede per l'anno scolastico 2024-2025 una misura economica che promuove l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale sostenendo in particolare le studentesse e gli studenti universitari e le lavoratrici e i lavoratori, mediante l'introduzione dei rimborsi sui titoli di viaggio a tariffa ISEE.

“L’obiettivo del nostro intervento – spiega il sindaco Roberto Ciappi - è quello di integrare ed estendere l'agevolazione tariffaria Tpl proposta dalla Città Metropolitana, denominata "Bonus Back TPL Studenti 2024”, attraverso un rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di un titolo di viaggio ed è un investimento che vuole andare incontro alle cittadine e ai cittadini che usufruiscono in modo assiduo del trasporto pubblico locale”.

“Una misura che riteniamo necessaria – aggiunge l'assessora al Trasporto pubblico locale Sara Albiani – finalizzata ad agevolare i fruitori del Trasporto pubblico locale, l’intento è quello di incentivare l’uso dei mezzi pubblici in un’ottica di promozione degli obiettivi di mobilità sostenibile”.

Per poter accedere al Bonus Tpl occorre essere residente nel Comune di San Casciano ed avere un’attestazione ISEE non superiore a 19.000,00 euro per la categoria studenti Scuola secondaria di primo grado, a 36.151,98 euro per le categorie studenti iscritti agli istituti superiori, lavoratori, studenti universitari e assidui fruitori del Tpl.

Per gli studenti iscritti alla secondaria di primo grado “Ippolito Nievo”, titolari di un abbonamento annuale, trimestrale e della durata annuale/ 10 mesi extraurbano, acquistato dall’1 agosto 2024, il rimborso erogato dal Comune è pari al 30 per cento. Arriva al 40 per cento la misura prevista per i lavoratori, assidui fruitori del TPL e gli studenti universitari residenti nel Comune, in quanto possessori di un abbonamento trimestrale urbano ed extraurbano, di un annuale urbano ed extraurbano o Pegaso annuale acquistato dall’1 agosto 2024.

Per coloro che sono iscritti agli Istituti superiori con abbonamento trimestrale e annuale urbano/extraurbano, acquistato dall’1 agosto 2024, e sono provvisti dell’abbonamento Pegaso relativo all’annualità 2024, l’agevolazione è del 20 per cento.

Sono esclusi gli abbonamenti mensili o altri titoli di viaggio. Il rimborso sarà effettuato per un solo titolo di viaggio ad abbonato. Le domande possono essere inoltrate dal 2 gennaio al 31 gennaio 2025 attraverso il sito web del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Per la presentazione della domanda occorre essere in possesso di credenziali di accesso tramite SPID o CIE o CNS, dei dati e di una foto dell’abbonamento acquistato; dei dati IBAN per il rimborso e i dati ISEE. Il rimborso sarà erogato a partire dal mese di febbraio 2025. Il “Bonus TPL San Casciano in Val di Pesa 2024” è cumulabile con il “Bonus Back Studenti” 2024 della Città Metropolitana di Firenze a condizione che l'importo del rimborso non superi la spesa sostenuta per l'acquisto del titolo di viaggio per cui si è fatto richiesta del bonus.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa

